Наставник Максима Длужи Ханс Ниманн Максим Длуги об обвинениях Магнуса Карлсена в мошенничестве

После скандала с мошенничеством Магнуса Карлсена и Ганса Ниманна, самого известного спора в шахматном мире, один из важных участников скандала решил высказаться. Максим Длужи, учитель детства Неймана, был упомянут Карлсеном после его обвинений и предположил, помогал ли он Нейману обманывать в прошлом. У самого Длуги подмоченная репутация: он был забанен chess.com в 2017 и 2020 годах из-за случаев мошенничества.

В недавнем интервью Der Spiegel россиянин нарушил молчание, призвав Карлсена отказаться от своих «клеветнических» обвинений против него и Неймана без каких-либо доказательств.

«За два дня до того, как Магнус упомянул мое имя в интервью, мне позвонил мой старый друг и спросил о моих отношениях с Хансом. Я сказал, что я не его тренер, как его наставник», — сказал он. «Он спросил меня, что я думаю об обвинениях в мошенничестве. Я сказал им, что они циничные, нелепые и клеветнические. Доказательств нет».

Магнус Карлсен и Ханс Хейманн. (Частная иллюстрация Соваже Дэй)

Длуги, сам бывший менеджер, рассказал, что знаком с Карлсеном с тех пор, как они встретились лицом к лицу на блиц-играх в Sinquefield Chess Club, а также в некоторых тандемных партиях, которые длились до 4:30 утра. Будучи в хороших отношениях с ним в прошлом, он был удивлен, услышав, что его имя связано с полемикой.

«Шок был настолько велик, что он упомянул мое имя сейчас», — добавил он. «В то время я не имел ничего общего с Гансом, я время от времени давал ему советы. Внезапно я погрузился в это, и Магнус даже не подумал, что со мной делать. Зачем ему это делать?»

Далее Далужи заявил, что обвинения Карлсена могли быть мотивированы тем фактом, что Нейман прервал свою серию из 52 игр без поражений, что он не любит Неймана и, возможно, плохо проигрывает. Магнус был очень расстроен тем, что его серия была прервана в 52 беспроигрышных матчах против Ганса. Вероятно, у него также есть личная проблема с Гансом. Он часто ведет себя несносно. Вот что это такое. «Ханс есть Ганс», — сказал он.

Длуги опубликовал разъяснения относительно инцидентов, приведших к его блокировке на chess.com, которые появились после утечки его электронных писем. Он утверждал, что первое было неправильным шахматным уроком, когда один из его учеников использовал компьютерные программы и искусственный интеллект, чтобы предлагать ходы в игре, предложения, которые он в конечном итоге принял. Второй, 2020 год, по его словам, был результатом ложного признания после того, как его обвинили в мошенничестве, хотя он этого не делал.

«Мне сказали, что у меня есть 72 часа, чтобы признаться. Но я сказал себе: «Что за читерство? Посмотри на игры, где я должен читерить? Мне даже не зачем читерить во вторник, чтобы выиграть 500 долларов». или что-то в этом роде». Далуджи утверждал: «Мне больше платят за частные уроки шахмат».

«Но если бы я не сознался, мой аккаунт был бы заблокирован навсегда, и все бы подумали, что я мошенник. Я не хотел делать это снова, поэтому я сделал ложное признание, после чего мой аккаунт был разбанен. Шахматы». com сказал мне, что все конфиденциально».

Россиянин сказал, что лучший способ для Неймана сохранить свою репутацию — это обратиться в суд. Этот вариант он оставляет себе открытым, особенно после того, как его электронные письма с chess.com просочились в сеть. Далуджи сказал, что решил опубликовать свою версию истории после консультаций с тремя различными юридическими фирмами.

«То, что сделал Магнус, очень абсурдно и очень плохо для шахмат, — сказал он. «(Я требую) извинений от Магнуса за то, что втянул меня в это. И извинений от chess.com за публикацию наших секретных электронных писем».