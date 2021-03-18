Наташа Лионн возвращается в кино вместе с актерами и не только

Наташа Леон наконец-то вернулась на съемочные площадки второго сезона «Русской куклы», и последние фото показали, что Наташи Надя Волвокова не застрахована от аварии. Что ж, фокус остался в первом сезоне, и, похоже, он продолжит появляться и в следующем сезоне. Но на этот раз действительно что-то изменится, что поразит ее поклонников. Поскольку комедийная драма скоро вернется на стример, создатель намекнул на второй сезон.

“ Русская кукла ” снова вышла в эфир в 2019 году и быстро получила четыре номинации на премию Эмми в 2020 году за выдающуюся женскую роль и выдающийся комедийный сериал. Исследуйте мир Нади, случайно попавшей в петлю времени. Она неоднократно умирала на вечеринке, являясь почетным гостем. Однако, пытаясь выяснить свое положение, Надя встречает мужчину, который застрял на одном ринге.

Netflix возобновил второй сезон игры «Русская кукла» вскоре после двух месяцев ее появления. В сообщениях подтверждено, что второй сезон будет состоять из восьми серий. Между тем Наташа смеялась, что второй сезон будет более странным, потому что ее персонаж погрузится в еще больший хаос. Более того, она рассказала, что они представили три сезона. Так что второй сезон – хороший знак продолжения саги.

«Русская кукла», второй сезон: вы возобновили съемки в следующем сезоне?

Во вторник Наташу заметили на съемках в Нью-Йорке. Что ж, так удивительно видеть ее снова на улицах Нью-Йорка после долгого перерыва. На фото видно, что она пыталась избежать аварии, потому что случайно прыгнула перед такси. На фото она машет руками, чтобы остановить кабину. Хотя съемки второго сезона должны были начаться еще в прошлом году. Но нынешний кризис в области здравоохранения подтолкнул планы к дальнейшему.

“Русская кукла” второй сезон: кто будет в актерском составе?

Недавно стало известно, что актриса Чет-Крик Энни Мерфи присоединилась ко второму сезону Netflix. Однако ее роль пока не раскрывается. Кроме того, звезда «Карточного домика» Кэролайн Мишель Смит также присоединилась ко второму туру в повторяющейся роли. Прежде всего, Наташа Леон вернется в роли Нади Волвоковой с Чарли Барнеттом в роли Алана Зафири. Среди других актеров – Грета Ли в роли Максин и Джоэл Васкес в роли Джона Рейеса.

Недавно появились новости о том, что второй сезон будет посвящен и мужскому любовному интересу. В прошлом году развлекательный спойлер Дэниел Ричман поделился, что будет представлен новый персонаж. Мужской персонаж обаятелен, но оказывается аферистом. Более того, он поставил мужскую роль юному Бенисио дель Торо. Хотя они еще не закончены, кто еще будет играть роль, Наташа перечислила два имени – Оскар Айзекс или Андре Холланд.

Русская кукла 2 сезон: что будет дальше?

Прошлый сезон закончился тем, что Наташа и Алан разошлись. Теперь они кажутся в параллельной вселенной, но они могут встретиться лицом к лицу, когда придет время. Говоря о втором сезоне «Русской куклы», Наташа сказала, что второй сезон будет своего рода антологией, исследующей мир вокруг Нади. Но единственное, что, как мы знаем, никогда не изменится, – это Надя и ее борьба.