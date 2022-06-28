НАТО проводит саммит, посвященный российскому вторжению и китайской военной экспансии

Вторжение России в Украину потрясло НАТО, вернувшись к первоначальным принципам.

Спустя семь десятилетий после своего основания НАТО на этой неделе встречается в Мадриде, где срочно необходимо подтвердить свою первоначальную миссию: предотвращение агрессии России против западных союзников.

Лидеры самого могущественного в мире военного альянса стремятся усилить поддержку борьбы Украины против российского вторжения, укрепить силы на восточном фланге НАТО и установить приоритеты на следующее десятилетие — с новым акцентом на сдерживании растущих международных амбиций Китая.

Но встреча также покажет трудности сохранения 30 стран — от крошечных Исландии и Люксембурга до огромной Турции и Соединенных Штатов — союзниками в организации, которая должна принимать решения единогласно.

Сосредоточьтесь на Украине

НАТО была создана после Второй мировой войны для противодействия угрозе со стороны Советского Союза и содействия сотрудничеству в раздробленной Европе. В годы, последовавшие за распадом Советского Союза, альянс превратил Россию не в противника, а в стратегического партнера.

не дольше.

Россия является доминирующей проблемой и главным антагонистом НАТО, и мадридский саммит будет доминировать в том, как поддержать Украину и укрепить оборону вдоль восточной границы блока, поскольку страны от Румынии до стран Балтии опасаются, что они будут следующими в глазах президента России Владимира Путина. .

По состоянию на конец прошлого года всего около 5000 солдат НАТО были дислоцированы в странах Балтии и Польше на ротационной основе. Сейчас сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности, из них 100 000 военнослужащих США находятся в Европе, а 40 000 человек находятся под непосредственным командованием НАТО при поддержке военно-воздушных и военно-морских сил.

На саммите планируется договориться о накоплении оружия и техники в Восточной Европе и значительно увеличить численность войск, дислоцированных в регионе, или резерва в своих странах в качестве сил быстрого реагирования. Украина также получит больше поддержки в модернизации своей армии, которая по-прежнему опирается на технику советских времен, на современную технику, соответствующую стандартам НАТО.

Альянс пытается найти хрупкий баланс, позволяя своим государствам-членам вооружать Украину, не провоцируя прямой конфронтации между НАТО и обладающей ядерным оружием Россией. Это одна из причин, по которой Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, несмотря на то, что встала на путь вступления вместе с Грузией в 2008 году.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить на саммите по видеосвязи, но признал, что вступление в НАТО является отдаленной возможностью, вместо этого сосредоточившись на стремлении к членству в ЕС.

Однако возможно расширение альянса. Финляндия и Швеция отказались от внеблокового статуса и попросили вступления в НАТО в качестве защиты от России.

Турция испортилась?

Но Турция, располагающая второй по величине армией в НАТО после Соединенных Штатов, намерена сыграть роль помехи стремлениям Швеции и Финляндии — по крайней мере, на данный момент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на том, что северная пара не будет допущена в НАТО, если они не изменят свою позицию в отношении курдских повстанческих группировок, которых Турция считает террористами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе провел переговоры с Турцией, Швецией и Финляндией, чтобы добиться прорыва, и во вторник встретится с лидерами трех стран, но нет никаких гарантий, что прорыв произойдет в Мадриде.

Столтенберг сказал, что у Турции есть законные опасения по поводу безопасности терроризма, которые нам необходимо решить. Итак, мы продолжим наши разговоры о заявках Финляндии и Швеции в НАТО, и я с нетерпением жду возможности найти пути продвижения вперед как можно скорее.

единый фронт?

Российское вторжение перевернуло европейскую безопасность, но членов НАТО утешает тот факт, что Соединенные Штаты снова стали опорой западной обороны после четырех лет, в течение которых президент Дональд Трамп высмеивал и подрывал альянс.

Но внутри НАТО есть разногласия по поводу военных расходов. В настоящее время только девять из 30 членов достигают цели организации по расходованию 2% ВВП на оборону. Британский премьер-министр Борис Джонсон недавно призвал других сделать больше, заявив, что цель в 2% — это пол, а не потолок.

Также могут возникнуть пробелы в отношении стратегии в отношении России и Украины, поскольку война затягивается и обостряются дебаты о том, на какие уступки, если таковые имеются, Украина должна пойти, чтобы положить конец боевым действиям.

Элис Беллон Галланд, научный сотрудник аналитического центра Chatham House, сказала, что до сих пор не решены вопросы о том, как НАТО как альянс будет вести себя с Россией в долгосрочной перспективе. Считаем ли мы его невозвратным как сосед? И что это значит? Или мы думаем, что в какой-то момент нам придется сесть и обсудить с Россией новую архитектуру безопасности? Союзники были на разных страницах, когда дело дошло до этого.

Китайский чек

В условиях потрясений в мире Альянс попытается разработать долгосрочную стратегию, способную выдержать испытание временем. НАТО изложит свои цели на следующее десятилетие в Новой стратегической концепции, документе, в котором излагаются ее самые насущные проблемы в области безопасности и то, как она будет их решать.

В то время как Россия останется проблемой номер один, документ впервые увидит конфликт НАТО с растущим военным влиянием Китая, который изложил амбициозный план расширения военно-морских баз в Тихом океане и Африке.

В качестве гостей на саммит впервые были приглашены лидеры Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Все четверо поддерживали Украину, а у Японии есть свои территориальные споры с Москвой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудит усилия по достижению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, поскольку безопасность в Европе и Азии неразделима, заявил премьер-министр Японии Хирокадзу Мацуно.

Можно также упомянуть отсутствие безопасности в африканском Сахеле и его угрозы для юга Европы, а также угрозы, вызванные изменением климата и нарастающими волнами миграции из-за глобального потепления.

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