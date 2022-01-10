НАТО рассматривает варианты в преддверии важных переговоров с Россией

В преддверии двух важных встреч на этой неделе Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обсуждают ряд способов справиться с ухудшением отношений между Россией и Западом и возможностью нового вторжения России в Украину.

Хотя руководство США и НАТО выразило сильное желание двигаться вперед дипломатическим путем, самые агрессивные варианты в поддержку суверенитета Украины против российской агрессии, включая серьезные торговые ограничения, Он сказал На столе.

Президент России Владимир Путин занимает все более враждебную позицию по отношению к Европе и Западу, особенно в последние несколько месяцев. В числе прочих мер увеличение численности русских войск — в настоящее время около 100 000 человек, По данным Нью-Йорк Таймс — Их разместили вдоль границы России с Украиной, возможно, в рамках подготовки к крупному наступлению.

Байден и кремлевская администрация Будет обсуждаться Ответ США на военные действия России состоится в понедельник в Женеве, Швейцария, а более широкий разговор между государствами-членами НАТО и Россией запланирован на среду в Брюсселе, Бельгия. Больше разговоров о действиях России и Предлагаемые требования безопасности Его также планируется провести в Вене, Австрия, с участием государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После виртуальной встречи в пятницу министров иностранных дел своих государств-членов НАТО пообещала последовательный ответ для защиты суверенитета Украины, и Генеральный секретарь Йенс Столтенберг настаивал в своем заявлении в пятницу Альянс привержен дипломатическому подходу с Россией.

«Агрессивные действия России серьезно подрывают систему безопасности в Европе», — сказал он. «НАТО по-прежнему привержена нашему двуединому подходу к России: надежное сдерживание и оборона, а также содержательный диалог».

Но если нынешний подход НАТО — и ​​переговоры на следующей неделе — не смогут удержать Россию от действий против Украины, Столтенберг дал понять, что НАТО готова использовать более агрессивные варианты. Хотя Украина не является членом НАТО, а потому альянс не обязан вмешиваться в случае нападения России, заявления Столтенберга для прессы показывают, что он считает российскую агрессию на Украине дестабилизирующей для европейской безопасности; И если эта безопасность окажется под угрозой, для России будут последствия.

«У нас есть силы, у нас есть силы». Об этом Столтенберг заявил журналистам в пятницу., хотя подробности обсуждать отказался. «У нас есть готовность. У нас есть планы, чтобы быть в состоянии защищать и защищать всех союзников, и мы постоянно адаптируемся, и мы уже сейчас инвестируем больше, чем мы делали в течение многих лет в модернизацию наших военных возможностей, чтобы убедиться, что мы сохраняем мир в Европе».

Госсекретарь США Энтони Блинкен Он также предупредил, что США «Готов решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию», хотя неясно, какую именно форму может принять этот ответ.

Санкции — хороший трек во внешнеполитической сфере США и России, и другие страны, в том числе Великобритания, заявили о своей готовности усилить экономическое давление на Россию, если предстоящие переговоры не приведут к дипломатическому результату.

Высокопоставленные официальные лица США Корреспондент CNN Наташа Бертран Что Соединенные Штаты устанавливают экономические блоки против России, которые серьезно ограничат способность страны импортировать такие товары, как смартфоны, самолеты и автозапчасти, нанося ущерб российской экономике и ставя ее в один ряд с государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Сирия, которые то же. строгие торговые ограничения.

Как объяснил Vox Алекс Уорд в прошлом году, предыдущие санкции в основном касались предприятий, организаций и частных лиц. Но торговые санкции обширны и Сейчас он находится на рассмотренииЭто повлияет на Россию совсем на другом уровне, препятствуя импорту общих товаров и технологий из США и стран-партнеров.

Великобритания также готовится ввести «высокоэффективные меры, направленные против российского финансового сектора и физических лиц» в случае вторжения России в Украину. Агентство Рейтер сообщило Четверг, Европейский Союз Договорились в декабре Работать вместе с США и Великобританией над введением собственных санкций.

Все-таки Россия еще Займите твердую позициюЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил российскому агентству государственной информации РИА, что Кремль «не пойдет ни на какие уступки под давлением и в контексте угроз, постоянно исходящих от западных участников предстоящих переговоров».

Россия продолжает отрицать, что планирует вторжение в Украину, и настаивает на том, что Украина, НАТО и Запад являются агрессорами в текущем конфликте, и эта позиция отражена в требования безопасности Россия в прошлом месяце направила в руководство НАТО и США. Среди прочего, Россия стремится специально предотвратить вступление Украины, а также других бывших советских республик, таких как Грузия, в НАТО — условие, которое, по словам руководства НАТО, никогда не будет выполнено.

Блинкен также сказал воскресенье Однако основные требования России из прошлогодних проектов документов не обсуждаются. Репортаж с NBC Пятница указывает на то, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения сил в Восточной Европе.

Администрация Байдена отказаться Любые сокращения развертывания войск рассматриваются, но Блинкен Он не отклонил предложение ведущего Джейка Таппера. То, что перемещение тяжелых вооружений в Польше, перемещение ракет или внесение изменений в военные учения могли стать козырем, когда он появился на CNN. состояние союза Воскресенье.

На переговорах в понедельник администрация Байдена Вероятно, успокоит Россию Она не планирует строить ракетные комплексы на Украине, хотя и защитила позиции американских ракетных комплексов в Румынии и Польше. Администрация также пообещала чиновникам НАТО не принимать односторонних решений за альянс, дипломат из страны-члена НАТО Расскажите Политико.

Однако может быть место для переговоров Что касается военных учений с обеих сторон, их эскалация способствовала нарастанию напряженности. НАТО регулярно проводит учения в Балтийском регионе и включает в эти учения страны, не входящие в НАТО, такие как Швеция и Финляндия, которые Россия считает угрозой; Тем временем Россия проводит более масштабные и частые учения вблизи стран НАТО, и обе страны увеличили частоту вылетов ядерных бомбардировщиков. недалеко от Украины.

Российско-западные отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия

Отношения между Россией и Западом были особенно напряженными в последние несколько месяцев, когда украинский кризис достиг переломного момента. Более того, поддержка Москвой белорусского лидера Александра Лукашенко в его стремлении разозлить Европейский Союз путем переброски мигрантов с Ближнего Востока к границе его страны с Польшей, а также недавний ввод российских войск в Казахстан лишь усилили напряженность в связи с появлением России. намерение расширить его масштабы. влияния в странах бывшего Советского Союза.

По общему мнению западных официальных лиц, включая Блинкена, хотя переговоры на следующей неделе открывают возможности, серьезность, с которой к ним относится Россия, в лучшем случае неясна, равно как и приверженность Кремля какой-либо взаимности.

После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Украина и Россия подписали мирное соглашение, названное Минским соглашением, но оно не было полностью выполнено. С тех пор продолжающийся конфликт на востоке Украины унес жизни более 14 000 человек, как писала в декабре корреспондент Vox Джейн Кирби, и помог подтолкнуть Украину, особенно при президенте Владимире Зеленском, к Западу и НАТО. Путин рассматривает этот сдвиг как возможность вступления Украины в альянс, а значит, как угрозу для Москвы.

Тем не менее, желание Путина проявить свою власть и напомнить Западу, что он все еще имеет влияние в регионе, может быть еще одной причиной резкого роста и тактикой, позволяющей заставить Соединенные Штаты и НАТО вести с ним переговоры, если не считать полного вторжения в Украину. .

Но дальнейший путь для западных держав и союзов неоднозначен. Например, остается неясным, насколько жесткими могут быть санкции против России, учитывая, что предыдущие действия в ответ на российскую агрессию в Украине мало что сдерживали Путина.

Кроме того, хотя новые предложения по санкциям могут представлять собой значительную эскалацию усилий Запада по сдерживанию Путина, было бы рискованно полагать, что одних этих мер будет достаточно, чтобы отклонить то, что кажется укоренившимся военным наращиванием под надзором авторитарного лидера. Можно сказать, что ее мотивы более экзистенциальный Чем просто захват земли.

Как сказал Кирби Александр Мотель, эксперт по советской и постсоветской политике из Университета Рутгерса в Ньюарке, «проблема в том, что мы не знаем, чего хочет Путин, и в этом суть».

Мотель утверждал, что трудно выявить и реализовать какие-либо последствия для действий России, поскольку Путин остается загадкой. Он тестирует?Он вторгается?Он преподает украинцам урок?Мы не знаем.И поэтому трудно что-либо сделать,потому что мы не знаем что. [Putin] хочет, и мы не знаем, как далеко он готов зайти».