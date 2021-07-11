Наука, лежащая в основе спортивного допинга, и почему спортсмены пытаются нарушить правила

Но Дэвид Хоман говорит, что это иллюстрирует ответственность спортсменов за то, чтобы они знали, что они вкладывают в свое тело.

«Вы должны начать с ситуации, когда каждый элитный спортсмен в мире знает эти правила, они действуют более 20 лет … и каждый международный спортсмен, особенно те, кто занимается такими высококлассными видами спорта, как легкая атлетика. , и из рациональной и интеллигентной страны, такой как Соединенные Штаты, он имел бы полное образование.

«Итак, они знают, что находится в списке, им снова и снова говорят, что нельзя есть, и их просят проверять добавки … за все, что они вводят в свой организм, они несут ответственность. Так что это бросая вызов убеждению и здравому смыслу, что она не знала бы, что это было в списке “.

Всемирное антидопинговое агентство ведет список запрещенных веществ, который ежегодно обновляется.

Чтобы быть включенным в список, вещество должно соответствовать двум из трех критериев: оно может улучшать или улучшать спортивные результаты; представляет реальную или потенциальную опасность для здоровья спортсмена; или нарушить дух спорта.

Каннабис – сложный случай: он не запрещен вне соревнований, и спортсмены, которые его употребляют, будут наказаны только в том случае, если они сделают тест во время соревнований, и если они не заявят, что употребляли его.

Разумно, Ричардсон могла бы избежать последствий, если бы она заранее заявила, что использовала его – даже если идея спортсмена, говорящего антидопинговым властям: «Да, я курил травку на выходных», звучит странно.

Однако Ричардсон является последним в череде дел, которые со стороны могут показаться несправедливыми или излишне строгими.

По словам Дэвида Хомана, правила должны быть строгими, потому что обманывающие спортсмены и их окружение разработали сложные программы, которые помогут им избежать наказания за это.

«У них много денег … у них есть ученые, врачи, юристы, вы называете это … гораздо больше, чем люди, которые руководят антидопинговым движением», – говорит он. «Есть много очень простых способов обойти систему».

Врач и ортопед Роберт Гольдман задал гипотетический вопрос избранным спортсменам и представителям общественности.

Будут ли они принимать лекарство, которое гарантирует им успех в спорте, но заставляет их умирать через пять лет?

Менее одного процента представителей общественности заявили, что примут Соглашение Фауста.

Более половины опрошенных спортсменов заявили, что готовы.

Хоуман говорит, что, хотя на это могут повлиять всплески молодежи, это действительно иллюстрирует различия в соревновательном мышлении между элитными спортсменами и «нормальными» людьми.

«Это пугает вас, потому что вы хорошо мыслите, люди готовы пойти на действительно большой риск ради славы. И поэтому эти люди склонны к коррупционному поведению».