Национальная выставка собак приветствует три новые породы; Вот кто они

В Национальной выставке собак 2022 года участвуют три новые породы собак.

Моди Он получил полное признание Американского клуба собаководства 1 января. русская игра Он также широко известен как 1 января. и он Бракко итальяно В июле он получил полное признание.

Моди Часть пастушьей породы. По данным организации, в США осталось всего 450 модов.

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«Если у нее нет умственных и физических недостатков, Моди может быть буйной и требовательной», — сказала Сюзанна Бергесен. Муди Клуб Америки корреспондентский секретарь. «Это порода не для новичка. Хотя некоторые могут назвать эту породу упрямой, я вижу, что им становится скучно, если их постоянно тренировать. Они мыслящие, любят учиться, быстро учатся, и им не нужно много». повторения для приобретения большинства навыков».

Бракко итальяно Входит в группу «Спортинг». Он был назван старейшим европейским пойнтером, в зависимости от организации, его происхождение восходит к четвертому или пятому веку до нашей эры.

«Я охотник, поэтому у меня было много охотничьих пород, в т.ч. Лабрадор ретриверИ ВизлаИ английский сеттерИ Немецкий короткошерстный пойнтерсказал Джон Кавалье, давний владелец Bracco. «Из всех пород, с которыми я сталкивался, я считаю бракко самой умной».

русская игра Около шести фунтов. Входит в группу игрушек.

«Русская игра никогда не бывает скучной», — сказала Мишель Ривз организации. «Их выходки будут держать вас в напряжении, так как они кажутся 2-летними, всегда имеющими собственное мнение. Это сильные собаки в небольшой стае, которые могут попасть в беду. Владение RT не для кротких , Им нужен владелец компании и обучение».

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