Начался суд над ученым-разработчиком гиперзвуковых ракет по обвинению в государственной измене | Новости оружия

76-летнему Анатолию Маслову и двум его коллегам из Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Христиановича предъявлено обвинение в государственной измене.

Первый из трех российских специалистов по гиперзвуковым ракетам, арестованных по подозрению в измене, на следующей неделе предстанет перед судом по делу, которое, по словам источников, связано с обвинениями в выдаче секретов Китаю.

Суд сообщил на своем сайте в среду, что уголовное дело в отношении 76-летнего Анатолия Маслова будет открыто в Санкт-Петербургском городском суде 1 июня.

Маслов и двое его коллег из Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) в Сибири были арестованы в прошлом году по подозрению в государственной измене.

Все трое специализируются на гиперзвуковой скорости — области, имеющей ключевое значение для разработки в России ракет следующего поколения, способных летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука.

Суд заявил, что дело, которое было названо «совершенно секретным», будет закрыто для СМИ и общественности. Кремль ранее заявлял, что подозреваемым предъявлены «очень серьезные обвинения», хотя подробности их предполагаемого преступления держались в секрете.

Новостной портал Сибирского наукограда, где они базируются, сообщил, что Маслов подозревается в передаче секретов Китаю.

Два источника сообщили информационному агентству Reuters, что подозреваемый Александр Шиплюк, директор ITAM, подозревается в передаче секретов Китаю на конференции в 2017 году. Они сказали, что он отрицает обвинения, заявив, что информация, о которой идет речь, находится в открытом доступе в Интернете.

ИТАМ имеет обширные международные связи и на своем сайте сообщает, что зарегистрирована как часть российского ВПК.

Маслов, который продлил срок содержания под стражей до 10 ноября на закрытом заседании в среду, был арестован в июне прошлого года в Новосибирске, крупнейшем городе Сибири. Вскоре после этого его отправили в московскую Лефортовскую тюрьму, бывшее место допросов КГБ.

Адвокат Маслова Ольга Дензе сообщила Рейтер, что в Санкт-Петербурге его поместили в тюрьму ФСБ на Чалерной улице, где КГБ содержало многих советских диссидентов.

Она отказалась от дальнейших комментариев по делу, заявив, что «ситуация очень сложная».

Коллеги Маслова, соратник по подозрению и третий арестованный Шиплюк Валерий Звягинцев на прошлой неделе опубликовали открытое письмо в свою защиту, предупредив, что судебные процессы могут нанести вред российской науке.

В прошлом месяце российский парламент проголосовал за увеличение максимального наказания за государственную измену до пожизненного заключения с 20 лет.