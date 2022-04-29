Начальник штаба Российской армии Владимир Путин направляется в зону боевых действий, чтобы попытаться ускорить наступление России на Донбассе.

Горящий российский танк на дороге к западу от Киева (AFP через Getty Images)

Западные официальные лица заявили в пятницу, что российский военный главнокомандующий Владимир Путин и генерал Валерий Герасимов, как полагают, продвигаются к зоне боевых действий, поскольку военная кампания России на востоке Украины идет с трудом.

Действия начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Герасимова считаются попыткой придать «импульс» и «мощь» российскому наступлению в Донбассе на востоке Украины.

В некоторых районах скорость замедлилась до 1 км в день.

«Есть заслуживающие доверия сообщения о том, что он продвинется вперед», — сказал западный чиновник.

В целом, это показывает текущие проблемы с командованием и управлением, с которыми сталкиваются русские.

Мы видели, как (Александр) Дворников принял общее командование.

«Если Герасимов выдвинется, пусть даже не для того, чтобы принять командование, а для того, чтобы набрать какой-то импульс за атаками и обстрелами, это реальная констатация вызовов, с которыми столкнулись российские силы на Донбассе.

«Нам еще предстоит увидеть подтверждение того, какую роль он сыграет, но мысль о том, чтобы отправить своего главнокомандующего вперед, чтобы взять на себя управление, если это так, будет еще одним признанием того, что их операции провалились.

«Однако я думаю, что Дворников, вероятно, останется главнокомандующим этими операциями, а Герасимов будет навязывать полномочия и придавать импульс этому шагу».

Герасимов играл ключевую роль в военных кампаниях Путина с тех пор, как он руководил армией в чеченской войне в 1999 году, и играл ключевую роль в военном планировании Украины, а также в аннексии Крыма в 2014 году.

Путин переориентировал свою военную кампанию на Донбасс после того, как его план быстрого вторжения, который включал захват Киева, потерпел неудачу в течение нескольких дней.

В этот регион на востоке Украины были отправлены еще тысячи российских военнослужащих, и они добились ограниченного прогресса.

«Мы все еще видим некоторый прогресс, но мы наблюдаем относительно медленный прогресс, в некоторых случаях, может быть, менее километра в день с учетом местности, которую они преодолевают», — сказал западный чиновник.

История продолжается

«То, что мы видим в этих операциях, — это действительно неизбирательное использование огневой мощи», — добавил он.

Таким образом, в то время как российские войска были «умнее» в использовании артиллерии для поддержки наземных войск, они предпринимали сорванные атаки, которые подвергали риску мирных жителей.

Западный чиновник заявил: «В некоторых из этих сел после такого артиллерийского обстрела не осталось ни одного здания».

«Уровень насилия, уровень опасности и неизбирательное использование огневой мощи действительно впечатляют в связи с этими российскими атаками».

Считается, что уровень потерь среди россиян снизился после того, как Путин переориентировал свою военную кампанию на Донбасс, в который входят Донецкая и Луганская области, контролируемые поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Но в районах, где российские силы сталкиваются с украинскими войсками, сообщается, что были понесены «очень большие» потери.

По словам чиновника, когда они достигнут крупных городских центров, число российских жертв может «вырасти», поскольку они пытаются пробиться и «спотыкаться» в этих районах.

Украинские бойцы, которым больше не нужно защищать Киев и север Украины, перевооружаются и восстанавливаются.

Чиновник добавил, что, хотя вооруженные силы Украины несут определенные потери, они «не на уровне» российских сил и, как считается, не бьют по моральному духу таким же образом.