«На Западном фронте без перемен» — самый антивоенный фильм года

Номинант на премию «Оскар» за лучший фильм «На Западном фронте без перемен» — фильм о войне, который ненавидит войну.

В отличие от десятков фильмов, в которых ужасный конфликт используется как упражнение для повествования, в котором добро побеждает зло, а мальчики становятся мужчинами, немецкоязычный фильм Эдварда Бергера 2022 года стремится подчеркнуть одну мысль: война — это не приключение.

«Это 100-процентный антивоенный фильм, потому что, как и в книге, он не прославляет войну. Скорее, он показывает полное опустошение в результате», — сказал в интервью Military Times сценарист Ян Стокелл. «На мой взгляд, речь идет не о политике, национализме или истории — это история о каждом человеке. Они обычные парни, попавшие в ужасные ситуации, совершающие невероятные поступки, просто пытающиеся пережить следующие 10 минут».

В результате третья версия одноименного романа Эриха Марии Ремарка 1929 года стала более реалистичным отражением войны, чем самый известный военный фильм года «Лучший стрелок: Маверик», который также был номинирован на «Лучший фильм». Первая поправка, сделанная в 1930 году, получила «Оскар» за лучший фильм. За этим последовал выпуск 1979 года для телевидения.

Начало Бергера унылое, что делает вступительную последовательность еще более пугающей. К тому времени, когда мы встречаемся с главным героем Полом (Ян Кеммерер), катастрофическая гибель немецкой военной машины была очень деликатной операцией. Зрители видят мальчиков, жаждущих вступить в армию, одетых в переработанную форму, принадлежавшую солдатам, облившим их кровью всего несколько дней назад. Празднующие Горизонты бросаются в бой, не подозревая об ужасной судьбе, которая их ждет.

«Позиция Ремарка в отношении войны заключается не столько в том, чтобы говорить, кто был прав, а кто был неправ», — сказал продюсер Мальте Грюнерт. «Это та самая война, для тех, кто ее пережил, такой жизненный опыт, что ни к чему нельзя относиться легкомысленно».

И хотя начало фильма 2022 года кажется верным истории Ремарка, политические события, вплетенные в фон, являются важным поворотом, поскольку Стокелл и его коллега-сценарист Лесли Паттерсон решили подчеркнуть требования союзников во время переговоров о перемирии 1918 года, которые, как некоторые утверждают, сыграли роль в установлении сцена для мировой войны Второй, примерно 20 лет спустя.

По словам Стокелла, это отклонение возникло из-за желания больше сосредоточиться на идеалах, а не переводить роман дословно.

«Мы хотели добавить что-то, чего не было у Ремарка, когда он писал это, и это было связано с историческим контекстом, и поэтому мы добавили все переговоры о перемирии и историю с вагоном в исходный сценарий, который мы написали в 2007 году. — сказал Стокель.

«Сейчас, после 16 лет работы в кино, номинация Академии на лучший фильм проходит проверку», — сказал Стокел.

«Это потрясающее достижение и дань уважения всем замечательным людям, работавшим над фильмом», — сказал он. «Это также признание Лесли и моего решения приобрести права на роман в 2006 году и написать сценарий, а также важного вклада Эдварда в сценарий и его видения, рассказанного с немецкой точки зрения».

Стокелл также считает, что текущие мировые события сделали выпуск этого фильма более острым. Даже спустя сто лет Европа так и не придумала, как прекратить окопные войны, сказал Стокель о российском вторжении в Украину.

«Тот факт, что фильм впервые был показан в мире в 2022 году, в год начала крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, очень прискорбен, но, возможно, это также отражение современного мира, которому не хватает эффективной дипломатии», — сказал он. «Время текущих событий, безусловно, сделало фильм, к сожалению, более актуальным, чем мы когда-либо ожидали».

READ Изменения в системе потребления в Калифорнии - реформы или розыгрыши власти? Lookout Point — универсальный магазин Military Times, где можно найти все, что нужно для работы вне службы. Рассказы могут отражать наблюдения автора.

