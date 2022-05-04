На кадрах с дронов видно, как русские разрушили украинский город в ходе варварской войны.

Это еще одно понимание важности дронов в современной войне, российского подхода к войне и последнего сопротивления Долины украинских фракций.

На видео с беспилотника видно, что каждое имущество в центре города разрушено или повреждено. Судя по всему, большинство из них были поражены российской артиллерией или реактивными гранатометами.

«Русские не просто уничтожили Бопасную. Они убирают ее с карты Луганской области», — заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадэ.

Видео с беспилотника было впервые опубликовано пророссийским телеграм-каналом и, по всей видимости, было снято российским военным дроном.

Судя по всему, беспилотник использовался для помощи российской пехоте в выслеживании последних украинских охранников в этом районе. В конце концов, он совершил облет района, где украинцы были загнаны в угол, и сдались. CNN геолоцировала и подтвердила подлинность видео. Неизвестно, когда было снято видео, но в последние дни в Бопасной идут ожесточенные бои, поскольку российский прогресс сталкивается с украинской охраной в городе. Видео начинается с артиллерийского десанта у рва к северу от центра Бопасной. По крайней мере, один украинский солдат выходит из окопа и прячется в ближайшем сарае. По крайней мере четверо российских солдат движутся к сараю. Внутри сарая было обнаружено несколько взрывов, в том числе две гранаты, брошенные украинским военнослужащим. На видео с дрона видно, как российский солдат бросает не менее четырех гранат в сарай или рядом с ним, где укрылись украинские военные. Неясно, были ли убиты или ранены украинские военные в результате взрыва бомб. На последнем изображены несколько украинских солдат, лежащих на животе снаружи. Снова беспилотник используется для осмотра ближайших окрестностей, по-видимому, в поисках кочевников или дополнительных украинских солдат. READ Визит Ллойда Остина в Дели укрепляет отношения между Индией и США. Россия наблюдает Позже это показывает, что не менее шести украинских солдат были похищены, на них надели наручники и держали под стражей в России. Некоторые пророссийские аккаунты в социальных сетях утверждают, что российские солдаты на самом деле были частными военными подрядчиками группы Вагнера — частного военного подрядчика со связями в Кремле, который отправлял оперативников в Сирию, Ливию и многие другие африканские страны. Конфликт на Донбассе с 2014 года. CNN не может подтвердить это, но западные спецслужбы заявили, что российские силы нанимают частных подрядчиков или наемников во время конфликта. В этом видео представлен обзор российской боевой системы, предполагающий, что массированный «непрямой огонь» из артиллерийских и ракетных систем должен быть проведен до наземных атак. В таких системах российские силы значительно превосходят украинские и не обладают достаточной авиацией, чтобы создать на Украине серьезную пропасть. Кроме того, в последние несколько дней в этом районе геополитически размещались российские военные вертолеты. Как отмечается в недавнем исследовании американской Defense Thought Group RAND, российские боевые группы имеют больше артиллерийских орудий. «Основное усилие крупного российского наступления будет состоять из маневров, поддерживаемых равным или большим количеством артиллерийских частей. Они будут использовать мины, снабженные большим количеством боеприпасов и артиллерии», — прогнозируется в докладе. Некоторые аналитики считают, что в России более 50 батальонных тактических групп численностью около 1000 солдат в каждой находятся на съезде из Бопасны и дальше на север в сторону ИГИЛ. Это огромная концентрация силы. Несмотря на недели обстрелов и ракетных обстрелов, украинские силы отказались отдать землю русским в нескольких городах Луганска и Донецка. Только когда им нечем защищаться, они делают тактическое отступление, чтобы их не поймали. READ Россия может не потрудиться прикрыть свое военное вторжение в Украину Именно это произошло в Гремине в апреле. «В Крыму мы поняли, что если захватим землю, пацаны погибнут, и врагу не будет никакого вреда, поэтому мы снова вышли вместе», — сказал Аид. Но по крайней мере для нескольких украинских солдат в Бобасне побег уже не представлялся возможным.