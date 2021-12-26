На северо-востоке Бразилии прорвало плотину, вызвав эвакуацию

ЭЛЬХИОС, Бразилия (26 декабря) (Рейтер) — Две плотины прорвались в северо-восточном штате Бразилии Баия, заявили региональные власти в воскресенье, после нескольких недель проливных дождей, затопивших уже набухшие местные реки и угрожающих внезапными наводнениями.

Плотина Игуа возле города Витория-да-Конкиста на юге Баии обрушилась в субботу вечером, что побудило власти эвакуировать уязвимых жителей вниз по реке, особенно в городе Итампе.

Вторая плотина уступила место поднятию воды в Гусяпи, в 100 км к северу, в воскресенье утром, что вызвало дальнейшие предупреждения жителей о необходимости переехать в более безопасные районы.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Сообщений о погибших или раненых не поступало, хотя мосты и дороги были повреждены.

В субботу вечером муниципалитет Итамбе опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram: «Плотина с большим количеством воды обрушилась, и сильное наводнение затронет муниципалитет Итамбе».

«Все жители должны срочно покинуть окраины Вируги», — добавила она. Итампи — это сельскохозяйственный регион на юге штата Баия, расположенный примерно в 200 километрах (125 миль) от материка от портового города Ильеус.

Мэр Витории-да-Конкиста Шейла Лемос заявила, что все жители, живущие у реки, были эвакуированы.

В сообщении на веб-сайте города Лемос сказал, что наводнения угрожают отрезать шоссе BR-116, основной маршрут для грузовиков между северо-востоком и югом Бразилии.

Губернатор Баии Рой Кастро сказал, что по меньшей мере 400 000 человек пострадали от проливных дождей и что тысячи эвакуированных из 67 городов оказались в чрезвычайных ситуациях из-за наводнений, вызванных проливными дождями в течение почти двух месяцев.

«Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, потому что вода поднялась на один, два или даже три метра в некоторых местах», — сказал он репортерам в субботу.

Представители органов гражданской обороны заявили, что с начала ноября в Баии из-за дождей погибли 18 человек, в том числе 60-летний владелец парома, который утонул в реке Рио-дас-Контас.

В столице штата Сальвадор метеорологи заявили, что количество осадков в декабре было в шесть раз выше среднего.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный отчет Леонардо Пинассато и Стивена Эйзенхамера, сценарий Энтони Баддла, редактирование Эмилии Ситхоле Матарис и Чизуэ Номияма

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.