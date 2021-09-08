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На тонком льду: у Северного полюса предупреждение об изменении климата

8 сентября, 2021
Marfa Fedoroa

Северный полюс – Огромный ледокол пробирается через холодные воды Северного Ледовитого океана, прокладывая путь к Северному полюсу, весь белый, насколько хватит глаз. Но даже здесь чувствуется влияние изменения климата.

Дмитрий Лобосов это видел. В течение 13 лет он был командиром «50 лет Победы», части растущего ледокольного флота, используемого Россией для утверждения своей мощи в арктических водах.

Огромные атомные корабли открывают проходы через лед для торговых судов, помогая России доставлять нефть, газ и полезные ископаемые в остальной мир и в конечном итоге создавая арктический судоходный маршрут между Азией и Европой, который Москва назвала соперником Суэцкого канала. .

57-летний Лобосов с седой бородой и часто какает смотрит с мостика, как красно-черный корабль движется вперед, так что вы можете слышать треск льда под его корпусом.

Проведя почти 30 лет в море, в основном в Арктике, Лобосов воочию стал свидетелем изменений, вызванных глобальным потеплением.

«В 1990-х и начале 2000-х годов лед был все тверже и толще, – говорит моряк в своей безупречной синей форме.

«Было много вечной мерзлоты», – говорит он, имея в виду лед, который образуется на поверхности полярных океанов и сохраняется в течение нескольких сезонов таяния.

«Мы больше не видим такого льда».

Лобосов объясняет, что вечный лед толще и прочнее, потому что он образуется в течение нескольких лет и теряет соль, что затрудняет ледоколу путь. Но сегодня большая часть ледяного покрова образуется в течение года и быстро тает летом.

тающая ледяная шапка

Ученые говорят, что нет никаких сомнений в том, что это изменение климата.

Российская метеорологическая служба Росгидромет сообщила в мартовском отчете, что ледяной покров Арктики в настоящее время в пять-семь раз тоньше, чем был в 1980-х годах, а в летние месяцы воды становятся все более и более свободными ото льда.

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Заместитель капитана 27-летняя Диана Киджи на мосту 50 лет Победы. | Агентство Франс Пресс – JIJI

Согласно отчету, в сентябре 2020 года ледяной покров в российской Арктике достиг самого низкого уровня в 26000 квадратных километров – рекордного для того времени года.

По ее словам, Россия, треть территории которой находится за Полярным кругом, нагревается быстрее, чем в среднем в мире: с 1976 года температура повышается на полградуса за десятилетие.

Президент Владимир Путин, который долгое время скептически относился к изменению климата, изменил курс в последние годы, приказав своему правительству разработать план по сокращению выбросов углерода ниже уровня ЕС к 2050 году.

Этим летом в Сибири бушуют лесные пожары, и Путин выразил обеспокоенность по поводу серии «абсолютно беспрецедентных» стихийных бедствий в России.

Виктор Боярский, 70-летний ветеран-полярник, путешествующий на ледоколе, признает существование глобального потепления. Но он говорит, что человеческая деятельность «не играет большой роли» и что ее последствия необратимы, несмотря на множество доказательств обратного.

Боярский, бывший директор Российского музея Арктики и Антарктики, говорит, что регион застрял в порочном круге, потому что отступающий ледяной щит позволяет более теплым атлантическим водам проникать в Арктический бассейн.

«Это процесс цепной реакции. Меньше льда – больше воды и больше тепла», – говорит он, стоя в тумане, окутывающем шельфовые ледники в Арктике.

‘Мы просто гости’

Капитан ледокола Лобосов после многих лет пребывания в море заявил, что изменения в Арктике неоспоримы.

По его словам, помимо тонкого льда в Арктике, летом Арктика покрыта туманом.

«Я думаю, это также эффект того, что чем выше температура, тем больше влаги в воздухе», – говорит он.

Капитан российского ледокола
Капитан российского ледокола “50 лет Победы” Дмитрий Лобосов командует кораблем в Северном Ледовитом океане 18 августа. Агентство Франс Пресс – JIJI

Он также стал свидетелем сокращения ледников в Арктике, например, на архипелаге Земля Франца-Иосифа, состоящем из более чем 190 островов.

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«Многие ледники отступают к центру островов с того места, где они находятся на карте», – говорит он.

«Здесь нет вопросов, без сомнения, это эффект тепла».

«50 лет победы» Лобусова – часть ледокольного флота, эксплуатируемого государственной атомной энергетической компанией «Росатом», – 59 раз достигала Северного полюса, и в этом путешествии группа подростков, выигравших соревнование по путешествию на борту, добралась до Северного полюса. Полюс.

Когда 160-метровый корабль проходит у берегов Земли принца Георгия – острова в архипелаге Земля Франца-Иосифа, – белый медведь бродит по льду и наблюдает за кораблем.

«Медведи здесь хозяева, и это их дом», – говорит Лобосов. «Мы просто гости».

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