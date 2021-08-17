На футболках НХЛ будет размещена реклама в сезоне 2022/23

Спортсмен Сообщается, что Совет управляющих НХЛ единогласно утвердил объявления о футболках на сезон 2022–2023 годов., официально положившее конец нелепой эре рекламы, которая начала разрушать значки на шлемах в январе прошлого года. Рекламные объявления будут представлять собой прямоугольники шириной 3 х 3,5 дюйма.

НХЛ разослала всем 32 командам уведомление о том, что они могут немедленно начать переговоры с потенциальными партнерами, чтобы заполнить пробел.

«Я бы не сказал, что это неизбежно», – сказал комиссар НХЛ Гэри Питтман в конце июня перед финалом Кубка Стэнли 2021 года. «Для нас имеет смысл подумать об этом и посмотреть на это, но определенно не в следующем сезоне. Более того, я не готов предсказывать, но на это есть что посмотреть».

В апреле Sports Business Journal сообщил, что лига нацелена на запуск в сезоне 2022–2023 годов и что несколько команд НХЛ в то время проводили оценку, чтобы увидеть, насколько ценна реклама футболок и шлемов. Рекламы обсуждались либо в виде нашивок на плече или груди.

В преддверии сезона 2020/21 года лига представила наклейки на шлемы. «Кэпиталз» получили награды для Capital One, спонсора ринга. Баттман сказал, что «значки на шлемах, реклама виртуальных отверстий и спонсоры дивизионов» помогли «клубам сохранить доход в размере 100 миллионов долларов» в течение сезона, который был прерван пандемией, и который будет продолжать двигаться вперед.

Во всем мире спорта реклама трикотажных изделий была основным источником доходов. Sportico Она сказала Контракты некоторых отдельных команд НБА достигли «свыше 20 миллионов долларов». Внутри страны Гейко спонсировал Washington Wizards (NBA), Washington Go-Go (NBA G League) и Washington Mystics (WNBA) во время Лейдос работает в DC United Groups с 2014 года..

Спонсорство с “Кэпиталз” может принести большие деньги, поскольку капитан Алекс Овечкин пытается побить рекорд Уэйна Гретцки в 894 гола. Овечкин подписал пятилетнее продление в июле и можетЕсли все пойдет хорошо, приблизьтесь к отметке через четыре-пять лет.

«Мы думаем, что то, что мы сделали, будь то виртуальный слот или идентификация шлема, немного повлияло на то, что происходило с доходами в прошлом году, и мы не получили большого сопротивления», – сказал Бейтман. «Оказалось, что это не отвлекало. Все комментарии фанатов и исследования говорят, что для нас это не проблема, поэтому мы довольны предпринятыми шагами».

Фотография к заголовку: Элизабет Конг / RMNB