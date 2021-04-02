На NBCSN покажут документальный фильм о рулоне Гарднере

«Ролон» – двухчасовой документальный фильм. Роллон ГарднерОшеломляющая олимпийская золотая медаль 2000 года по борьбе, наполненная невзгодами в течение двух десятилетий с тех пор, стала премьерой ее телешоу на NBCSN в пятницу в 23:00 по восточному времени.

Фильм следует сразу за радио-репортажами об олимпийских соревнованиях по борьбе в США (полное расписание телетрансляций здесь).

Выросший на молочной ферме в Вайоминге, Гарднер стал самым большим сюрпризом в истории борьбы на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 г. Он назвал это «чудом на ковре». Лестница Гарднера выгравирована Россией Александр Карелин Его первая потеря за 13 лет.

После этой победы пришла слава и поддержка. Затем он борется.

Смотреть: Документальный фильм Джордана Берроуза о павлинах

В феврале 2002 года Гарднер проехал на снегоходе из скрытого сугроба до замерзшего озера, где они провели ночь в пустыне на 17 часов при температуре до минус 25 градусов. Его правый палец ноги пришлось ампутировать из-за обморожения.

– В феврале 2007 года он выжил в авиакатастрофе в заливе, плавая более часа при температуре 44 ° C и проведя ночь без крова.

* В 2010 году он стал «самым проигравшим» с 474 фунтами в попытке сбросить более 200 фунтов, чтобы набрать вес на Олимпийских играх 2012 года в США в возрасте 40 лет. Сообщается, что он снизился до 280 фунтов, имея олимпийский вес. потеря лимита 264,5.

В 2012 году Гарднер объявил о банкротстве, потеряв в результате свои олимпийские золотые и бронзовые медали.

В 2018 году Гарднер стал главным тренером по борьбе в средней школе Херриман в штате Юта.

Рулон – часть фильма «Пять колец» олимпийского канала. Предыдущие документы включали олимпийскую сборную 1998 года по хоккею в Чешской Республике и золотое поколение мужских баскетболистов Аргентины.

На своей земле: Где тяжеловесы? Из весовых категорий борьбы исключаются женщины, которые больше по размеру.

OlympicTalk работает Новости Apple. Мы предпочли!

Следуйте nbcolympictalk