Нгози Оконджо-Ивеала: нигерийский экономист – первая чернокожая женщина, возглавившая Всемирную торговую организацию

Ю Мён Хи, министр торговли Южной Кореи, объявила о своем решении уйти на брифинге в пятницу.
Эй Она сказала, что ее решение было принято после «тесных консультаций» с США. Она добавила, что ВТО долгое время находится без лидера.
Расположенный в Женеве орган, которому поручено продвигать свободную торговлю, не имеет постоянного генерального директора с тех пор, как Роберто Азеведо ушел в отставку на год раньше, чем планировалось, в конце августа, после того как Всемирная торговая организация оказалась в эпицентре эскалации торговой битвы между США. и Китай.
Хотя президент США Джо Байден уже предпринял шаги для восстановления поддержки многосторонних институтов, ожидается, что он будет проявлять осторожность, когда дело касается подписания любых новых торговых соглашений.
Оконджо-Ивеала, которая родом из одной из немногих частей мира, где растет свободная торговля, сказала CNN в августе, что торговля будет играть важную роль в восстановлении после пандемии коронавируса.
«В настоящее время ВТО нужен лидер. Ей нужен новый облик, новое лицо, посторонний, кто-то, способный проводить реформы и работать с членами, чтобы убедиться, что ВТО выйдет из своего частичного паралича», – сказала она. интервью.
Оконджо-Ивеала проработала 25 лет во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, дослужившись до управляющего директора. Она также возглавляла совет директоров Гави, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру, и уходит в отставку по истечении своего мандата в декабре.
Юэн МакСвини, Янг Со и Стефани Боссари внесли свой вклад в подготовку отчета..