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Нгози Оконджо-Ивеала: нигерийский экономист – первая чернокожая женщина, возглавившая Всемирную торговую организацию

5 февраля, 2021
Toma Kulikov

Ю Мён Хи, министр торговли Южной Кореи, объявила о своем решении уйти на брифинге в пятницу.

Оконджо-Ивеала, бывший экономист и министр финансов Нигерии, действительно Он пользуется широкой поддержкой Члены Всемирной торговой организации, включая Европейский Союз, Китай, Японию и Австралию.
Однако при администрации Трампа Соединенные Штаты отдавали предпочтение Ю, что усложняло процесс принятия решений, поскольку для выбора нового лидера требовалось одобрение всех членов ВТО. Официальный выбор Оконджо-Ивеала, возможно, придется подождать до Соединенных Штатов Назначает нового представителя бизнеса.

Эй Она сказала, что ее решение было принято после «тесных консультаций» с США. Она добавила, что ВТО долгое время находится без лидера.

Расположенный в Женеве орган, которому поручено продвигать свободную торговлю, не имеет постоянного генерального директора с тех пор, как Роберто Азеведо ушел в отставку на год раньше, чем планировалось, в конце августа, после того как Всемирная торговая организация оказалась в эпицентре эскалации торговой битвы между США. и Китай.

Это была администрация Трампа Очень критично Всемирная торговая организация подорвала свои позиции, введя пошлины для Канады, Мексики, Китая и Европейского Союза. Таким образом, Оконджо-Ивеала возьмет под свой контроль организацию, которая изо всех сил пыталась предотвратить торговые споры между ее членами.

Хотя президент США Джо Байден уже предпринял шаги для восстановления поддержки многосторонних институтов, ожидается, что он будет проявлять осторожность, когда дело касается подписания любых новых торговых соглашений.

в Речь В четверг в Госдепартаменте Байден пообещал вернуть дипломатию в центр американской внешней политики, но он также очень хотел это подчеркнуть. Внешняя политика Это должно принести пользу американцам среднего класса.

Оконджо-Ивеала, которая родом из одной из немногих частей мира, где растет свободная торговля, сказала CNN в августе, что торговля будет играть важную роль в восстановлении после пандемии коронавируса.

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«В настоящее время ВТО нужен лидер. Ей нужен новый облик, новое лицо, посторонний, кто-то, способный проводить реформы и работать с членами, чтобы убедиться, что ВТО выйдет из своего частичного паралича», – сказала она. интервью.

Оконджо-Ивеала проработала 25 лет во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, дослужившись до управляющего директора. Она также возглавляла совет директоров Гави, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру, и уходит в отставку по истечении своего мандата в декабре.

Юэн МакСвини, Янг Со и Стефани Боссари внесли свой вклад в подготовку отчета..

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