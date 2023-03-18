Неделя, которая была: все о законах в одном посте

Волосы ДереваИ Дженни ДжонИ Эмма Шредер Обсудить недостатки настройки языка Ответственность за производителей программного обеспечения и усиление интернет-безопасности в недавно выпущенной Национальной стратегии кибербезопасности.

На Подкаст любовникаИ Дэвид Крис И Брайан Каннингем сидел с Джейн Истерли обсуждает Ее руководство Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктурыновая национальная стратегия администрации Байдена в области кибербезопасности, новые угрозы в киберпространстве и многое другое:

Ник Ньюджент Утверждалось, что исключение определенных взглядов в Интернете может быть неконституционным по причинам доктрина государственной службы. Наджент утверждал, что частные платформы социальных сетей могут фактически представлять собой общественные пространства, в которых защита Первой поправки усилена на основе Марш против Алабамы И Продовольственный персонал в Логан Вэлли Плаза.

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