Неделя науки ППКУ: Мастер-классы от преподавателей Института иностранных языков | Образование Индии, Новости образования Индии, Новости образования





С 8 по 14 февраля в Петрозаводском президентском кадетском училище проходит Неделя науки. Преподаватели Института иностранных языков ПетрГУ встретились с курсантами и рассказали, что немецкий и французский не такие сложные и непонятные, как кажется на первый взгляд.

Доцент кафедры немецкого и французского языков Е.Н. Воротилина и старший преподаватель кафедры иностранных языков гуманитарных наук О.О. Николаев представили мастер-класс «Mit freundlichen Grüßen» для студентов и доцент кафедры, проводившей Немецкий и французский языки И.А. Котюрова и завуч Н.С. Барымов интерактивная игра «горшок, фильтр,« Джек, метро »- откуда они все, или на каких иностранных языках я говорю?»

Основной темой занятия была стратегия написания писем. Студенты ППКУ узнали о происхождении немецкого термина «краткое», структуре, архитектуре и составе текстового типа «личное сообщение». Урок проходил в форме непрерывного общения на немецком и русском языках. Студентов интересовали такие вопросы, как: Можно ли включать стихи в текст диссертации? Как определить адрес отправителя и получателя? Можно ли направить письмо на не найденное?

В мастер-классе предлагаются игровые задания, связывающие отдельные этапы написания речи с приемлемыми формами речи на немецком языке. Соревновательный настрой помог достаточно быстро решить все предложенные тесты. В заключение мужчин попросили написать письмо потенциальным друзьям в Германии. Этот этап мастер-класса вызвал ажиотаж и вопросы, когда можно будет получить ответы, можно ли в теле письма указать свои адреса электронной почты, будет ли следующее продолжение / мастер-класс на аналогичную тему?

Мастер-классы «Mit freundlichen Grüßen» – первая фаза одноименного проекта, предполагающая активизацию навыков письменной и устной речи на иностранном языке на основе деятельностного подхода: школьники и студенты из Петрозаводска переписываются со своими сверстниками из Германии.

Котюрова И.А. и Барымова Н.С. совместно разработали через приложение Kahoot интерактивную игру «Чаша, фильтр, домкрат, метро – откуда они все, или на каких иностранных языках я говорю?» Его цель – показать, что немецкий и французский не такие сложные и непонятные, как кажется на первый взгляд, и что многие слова и выражения из этих языков давно вошли в русский язык.

Развивающая игра прошла шумно и весело. Студенты проявили неподдельный интерес и с энтузиазмом наблюдали за игрой. Команда-победитель определяется по количеству набранных очков. Ресурсный центр Goethe-Institut и Ресурсный центр французского языка при Институте иностранных языков подготовили призы для победителей и сувениры для всех участников.