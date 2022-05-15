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«Нейтральная» Европа отступает, пока НАТО готовится к расширению

16 мая, 2022
Apollinariya Soloveva

Джейми Китон | Служба новостей

БЕРЛИН. Поскольку Финляндия и Швеция близки к подаче заявки на членство в НАТО на фоне войны России на Украине, список «нейтральных» или неприсоединившихся стран в Европе, похоже, сократится.

Обеспокоенность безопасностью в связи с войной изменила исчисление для Финляндии и Швеции и побудила другие традиционно «нейтральные» страны переосмыслить то, что на самом деле означает для них этот термин.

«Это главное свойство нейтралитета: для разных людей он означает разные вещи», — сказал историк Сэмюэл Крузинга из Амстердамского университета.

В то время как члены ЕС привержены защите друг друга в случае нападения извне, обещание в значительной степени осталось на бумаге, поскольку сила НАТО затмевает представления блока о коллективной обороне.

Вот взгляд на некоторые страны, которые закрепили «нейтралитет» в своих законах или вообще считали себя нейтральными.

Швейцария

Пожалуй, самая известная нейтральная страна в Европе. Швейцария закрепила нейтралитет в своей конституции, и десятилетия назад швейцарские избиратели решили не вступать в Европейский Союз. Но ее правительство в последние недели делало все возможное, чтобы объяснить концепцию нейтралитета после того, как оно стояло за санкциями ЕС против России, а швейцарский нейтралитет в эти дни почти ежедневно анализируется в местных СМИ.

Маловероятно, что Швейцария отойдет от своего нейтралитета: ее правительство уже обратилось к Германии с просьбой не передавать Украине швейцарскую военную технику.

Правая популистская партия, обладающая наибольшим количеством мест в парламенте, не желает предпринимать дальнейших действий против России, а швейцарцы стремятся защитить свою роль посредника между соперничающими странами и центра гуманитарной помощи и защиты прав человека. действие. Нейтралитет помогает отточить эту репутацию.

Австрия

Нейтралитет Австрии является ключевым компонентом ее современной демократии: в качестве условия для того, чтобы союзные войска покинули страну и смогли восстановить независимость в 1955 году, Австрия объявила себя нейтральной в военном отношении.

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С началом войны России на Украине канцлер Карл Нахаммер нашел хороший баланс в отношении позиции Австрии. Он подчеркнул, что страна не планирует менять свою политику безопасности, в то же время заявив, что военный нейтралитет не обязательно означает моральный нейтралитет, и что Австрия решительно осуждает действия России на Украине.

Ирландия

Нейтралитет Ирландии всегда был чем-то вроде серой зоны. Премьер-министр Майкл Мартин резюмировал позицию страны в начале этого года следующим образом: «Мы не политически нейтральны, но мы нейтральны в военном отношении».

Война на Украине вновь открыла дискуссию о значении нейтралитета Ирландии. Ирландия ввела санкции против России и направила нелетальную помощь Украине в ответ на вторжение.

Ирландия участвует в боевых группах Европейского Союза, что является частью усилий блока по объединению своих вооруженных сил.

Крузинга, участвовавший в написании книги о нейтралитете в Кембриджской истории Первой мировой войны, предположил, что чем больше похоже членство в Европейском союзе и НАТО, тем лучше для блока «изображать себя геополитической державой».

Мальта

Конституция Мальты гласит, что небольшой средиземноморский остров официально нейтрален, придерживаясь политики «неприсоединения и отказа от участия в каком-либо военном союзе». Опрос, проведенный по заказу Госдепартамента за две недели до российского вторжения, показал, что подавляющее большинство респондентов поддерживают нейтралитет, и только 6% выступают против.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс во время официального визита подчеркнул идею «позитивного» нейтралитета, сообщила в среду Times of Malta, присоединившись к президенту Мальты Джорджу Вилья в осуждении войны на Украине.

Кипр

Отношения Кипра с Соединенными Штатами за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, но любая идея о членстве в НАТО по-прежнему не обсуждается — по крайней мере, на данный момент.

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Глава этнически разделенного островного государства заявил в субботу, что «слишком рано» даже рассматривать такой шаг, который неизменно столкнется с сильным противодействием со стороны Турции.

Многие киприоты, особенно принадлежащие к левым политическим взглядам, продолжают обвинять НАТО в фактическом разделе острова после вторжения турецких войск в середине 1970-х годов. Турция в то время была членом НАТО, и альянс ничего не делал для предотвращения военных действий.

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