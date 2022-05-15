«Нейтральная» Европа отступает, пока НАТО готовится к расширению

Джейми Китон | Служба новостей

БЕРЛИН. Поскольку Финляндия и Швеция близки к подаче заявки на членство в НАТО на фоне войны России на Украине, список «нейтральных» или неприсоединившихся стран в Европе, похоже, сократится.

Обеспокоенность безопасностью в связи с войной изменила исчисление для Финляндии и Швеции и побудила другие традиционно «нейтральные» страны переосмыслить то, что на самом деле означает для них этот термин.

«Это главное свойство нейтралитета: для разных людей он означает разные вещи», — сказал историк Сэмюэл Крузинга из Амстердамского университета.

В то время как члены ЕС привержены защите друг друга в случае нападения извне, обещание в значительной степени осталось на бумаге, поскольку сила НАТО затмевает представления блока о коллективной обороне.

Вот взгляд на некоторые страны, которые закрепили «нейтралитет» в своих законах или вообще считали себя нейтральными.

Швейцария

Пожалуй, самая известная нейтральная страна в Европе. Швейцария закрепила нейтралитет в своей конституции, и десятилетия назад швейцарские избиратели решили не вступать в Европейский Союз. Но ее правительство в последние недели делало все возможное, чтобы объяснить концепцию нейтралитета после того, как оно стояло за санкциями ЕС против России, а швейцарский нейтралитет в эти дни почти ежедневно анализируется в местных СМИ.

Маловероятно, что Швейцария отойдет от своего нейтралитета: ее правительство уже обратилось к Германии с просьбой не передавать Украине швейцарскую военную технику.

Правая популистская партия, обладающая наибольшим количеством мест в парламенте, не желает предпринимать дальнейших действий против России, а швейцарцы стремятся защитить свою роль посредника между соперничающими странами и центра гуманитарной помощи и защиты прав человека. действие. Нейтралитет помогает отточить эту репутацию.

Австрия

Нейтралитет Австрии является ключевым компонентом ее современной демократии: в качестве условия для того, чтобы союзные войска покинули страну и смогли восстановить независимость в 1955 году, Австрия объявила себя нейтральной в военном отношении.

С началом войны России на Украине канцлер Карл Нахаммер нашел хороший баланс в отношении позиции Австрии. Он подчеркнул, что страна не планирует менять свою политику безопасности, в то же время заявив, что военный нейтралитет не обязательно означает моральный нейтралитет, и что Австрия решительно осуждает действия России на Украине.

Ирландия

Нейтралитет Ирландии всегда был чем-то вроде серой зоны. Премьер-министр Майкл Мартин резюмировал позицию страны в начале этого года следующим образом: «Мы не политически нейтральны, но мы нейтральны в военном отношении».

Война на Украине вновь открыла дискуссию о значении нейтралитета Ирландии. Ирландия ввела санкции против России и направила нелетальную помощь Украине в ответ на вторжение.

Ирландия участвует в боевых группах Европейского Союза, что является частью усилий блока по объединению своих вооруженных сил.

Крузинга, участвовавший в написании книги о нейтралитете в Кембриджской истории Первой мировой войны, предположил, что чем больше похоже членство в Европейском союзе и НАТО, тем лучше для блока «изображать себя геополитической державой».

Мальта

Конституция Мальты гласит, что небольшой средиземноморский остров официально нейтрален, придерживаясь политики «неприсоединения и отказа от участия в каком-либо военном союзе». Опрос, проведенный по заказу Госдепартамента за две недели до российского вторжения, показал, что подавляющее большинство респондентов поддерживают нейтралитет, и только 6% выступают против.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс во время официального визита подчеркнул идею «позитивного» нейтралитета, сообщила в среду Times of Malta, присоединившись к президенту Мальты Джорджу Вилья в осуждении войны на Украине.

Кипр

Отношения Кипра с Соединенными Штатами за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, но любая идея о членстве в НАТО по-прежнему не обсуждается — по крайней мере, на данный момент.

Глава этнически разделенного островного государства заявил в субботу, что «слишком рано» даже рассматривать такой шаг, который неизменно столкнется с сильным противодействием со стороны Турции.

Многие киприоты, особенно принадлежащие к левым политическим взглядам, продолжают обвинять НАТО в фактическом разделе острова после вторжения турецких войск в середине 1970-х годов. Турция в то время была членом НАТО, и альянс ничего не делал для предотвращения военных действий.

Великобритания, член Организации Североатлантического договора (НАТО), имеет две суверенные военные базы на Кипре, на которых размещен сложный сайт для прослушивания телефонных разговоров на восточном побережье, сотрудничающий с американским персоналом.

Кипр также хочет сохранить видимость нейтралитета и разрешил российским военным кораблям пополнять запасы в кипрских портах, хотя эта уступка была приостановлена ​​после начала войны на Украине.

Менелай Хаджикостис из Никосии, Кипр, Джилл Лоулесс из Лондона, Эмили Шульцес из Вены и Фрэнсис де Эмилио из Рима внесли свой вклад в этот отчет.