Некоторые анимации iPhone 13 Pro затронуты проблемой, которая будет исправлена

Линейка Apple iPhone 13 была запущена в пятницу, и одной из ключевых особенностей 13 Pro и 13 Pro Max являются дисплеи ProMotion с переменной частотой обновления, которая может достигать 120 Гц. но Как я это заметил 9to5MacОднако некоторые анимации приложений в сторонних приложениях в настоящее время работают только с частотой 60 Гц. Это может расстраивать, если вы ожидали увидеть плавную анимацию во всех своих приложениях на новых телефонах, но когда мы спросили Apple, что происходит, компания поделилась двумя причинами, почему это происходит.

Одна из причин заключается в том, что разработчикам потребуется обновить свои приложения, чтобы рекламировать использование более высокой частоты обновления. По словам Apple, это можно сделать, добавив запись в меню приложения. крайКомпания заявляет, что планирует в ближайшее время поделиться документацией о записи, которую необходимо добавить. Но в некоторых случаях на анимации, созданные с использованием технологии Core Animation компании, также влияет проблема, которая будет исправлена ​​в следующем обновлении программного обеспечения, заявляет Apple.

Экраны с переменной частотой обновления предлагают множество преимуществ, включая более плавную анимацию и прокрутку при использовании устройства, а также экономию заряда батареи, поскольку экран работает с более низкой частотой обновления. Мы были впечатлены экранами 13 Pro и 13 Pro Max. В нашем обзореИ приятно слышать, что сторонние приложения смогут в полной мере использовать то, что они предлагают, хотя некоторым, возможно, придется подождать до этого обновления программного обеспечения.