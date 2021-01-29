Некоторые родители протестуют против решения школьного округа Йорка перейти на гибридное обучение.

Некоторые родители протестуют против решения школьного округа графства Йорк перейти на гибридное обучение.
доброе утро. Энн: Доброе утро. Эти родители планируют встретиться здесь, перед зданием администрации, сегодня же. Они говорят, что хотят, чтобы их голоса были услышаны. С начала учебного года ученики школьного округа здесь, в Йорке, учатся практически из-за эпидемии короны. На последнем заседании правления школы правление проголосовало за внесение изменений и переход к гибридной модели с частичным очным и онлайн-обучением, начиная с 8 февраля. Ряд родителей высказались против этих планов, заявив, что они обеспокоены школьными планами по содержанию школьных зданий в чистоте и стерилизации, а также по обеспечению безопасности и здоровья детей. Многие также говорят, что новый план действительно сокращает взаимодействие с учителями и сверстниками. Они говорят, что этим студентам необходимо иметь такое взаимодействие. Группа подготовила онлайн-петицию, в которой просила совет не вносить изменения как гибрид. Пока есть 150 подписей. Важно отметить, что школьный округ не работает.
Некоторые родители протестуют против решения школьного округа графства Йорк перейти на гибридное обучение.
Некоторые родители в школьном округе Йорка протестуют против плана, позволяющего некоторым ученикам вернуться в класс. Посмотрите отчет Энн Шеннон в видеопроигрывателе выше.
Некоторые родители в школьном округе Йорка протестуют против плана, позволяющего некоторым ученикам вернуться в класс. Посмотрите отчет Энн Шеннон в видеопроигрывателе выше.