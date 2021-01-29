Некоторые родители протестуют против решения школьного округа Йорка перейти на гибридное обучение.

Некоторые родители протестуют против решения школьного округа графства Йорк перейти на гибридное обучение. Обновлено: 8:06 EST 29 января 2021 г.



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доброе утро. Энн: Доброе утро. Эти родители планируют встретиться здесь, перед зданием администрации, сегодня же. Они говорят, что хотят, чтобы их голоса были услышаны. С начала учебного года ученики школьного округа здесь, в Йорке, учатся практически из-за эпидемии короны. На последнем заседании правления школы правление проголосовало за внесение изменений и переход к гибридной модели с частичным очным и онлайн-обучением, начиная с 8 февраля. Ряд родителей высказались против этих планов, заявив, что они обеспокоены школьными планами по содержанию школьных зданий в чистоте и стерилизации, а также по обеспечению безопасности и здоровья детей. Многие также говорят, что новый план действительно сокращает взаимодействие с учителями и сверстниками. Они говорят, что этим студентам необходимо иметь такое взаимодействие. Группа подготовила онлайн-петицию, в которой просила совет не вносить изменения как гибрид. Пока есть 150 подписей. Важно отметить, что школьный округ не работает.