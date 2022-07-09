Несмотря на запрет Уимблдона для российских игроков, россиянка может победить

Уимблдон, Англия. После всех споров о том, следует ли запретить российским и белорусским женщинам участвовать в Уимблдоне, а также под давлением британского правительства, титул в женском одиночном разряде в субботу может выиграть россиянка.

Елена Рыбакина занимает 23-е место в мире, и до этой недели она ни разу не проходила дальше четвертьфинала турниров Большого шлема. Она высокая (6 футов) и сильная, и на теннисном корте выглядит величественно. Казалось, ей всегда не хватало последовательности, необходимой для победы в шести матчах подряд, необходимых для борьбы за один из самых важных титулов, и в ее позднем подростковом возрасте ее Национальная теннисная ассоциация сказала ей, что ей придется делать это самостоятельно.

Эта теннисная ассоциация была за Россию. Рыбакина родилась в России и провела там свои первые 18 лет. Ее родители до сих пор живут в России.