Уимблдон, Англия. После всех споров о том, следует ли запретить российским и белорусским женщинам участвовать в Уимблдоне, а также под давлением британского правительства, титул в женском одиночном разряде в субботу может выиграть россиянка.
Елена Рыбакина занимает 23-е место в мире, и до этой недели она ни разу не проходила дальше четвертьфинала турниров Большого шлема. Она высокая (6 футов) и сильная, и на теннисном корте выглядит величественно. Казалось, ей всегда не хватало последовательности, необходимой для победы в шести матчах подряд, необходимых для борьбы за один из самых важных титулов, и в ее позднем подростковом возрасте ее Национальная теннисная ассоциация сказала ей, что ей придется делать это самостоятельно.
Эта теннисная ассоциация была за Россию. Рыбакина родилась в России и провела там свои первые 18 лет. Ее родители до сих пор живут в России.
Но четыре года назад, когда Россия не желала вкладывать средства в ее карьеру, Рыбакина сделала то, что до нее сделали многие другие российские игроки. Я заключил сделку с Казахстаном.
«Для меня это действительно долгий путь», — сказала 23-летняя Рыбакина во время одной из своих все более напряженных пресс-конференций на этой неделе, когда ее спросили, считает ли она себя русской или казашкой. «У меня было много помощи и поддержки».
Поездка Рыбакиной на субботний женский финал против Анас Жабер из Туниса привнесла политику и вопросы о том, что значит представлять страну на турнире, которого она предпочла бы избежать. Это также подчеркнуло то, что многие в спорте давно считают бесполезным наказывать спортсменов за поведение их правительств.
Майкл Пейн, бывший директор по маркетингу и вещанию Международного олимпийского комитета, сказал, что она всегда предпочитала участие политике.
Казахстанцы обычно отдают предпочтение видам спорта, предполагающим рукопашный бой – борьбе, кикбоксингу, тхэквондо, дзюдо и каратэ. Но 15 лет назад Булат Утимуратов, казахстанский миллиардер, сотрудничал со своим правительством, чтобы профинансировать усилия по превращению тенниса в массовый вид спорта, отчасти для того, чтобы улучшить положение отдаленной бывшей советской республики в западном мире.
Это включало предоставление талантливым российским игрокам гражданства и финансирования, если они соглашались представлять Казахстан во время игры. Катар сделал то же самое для своих легкоатлетов и футболистов. Россия тоже сделала это, завоевав золотые медали на Олимпийских играх, которые выиграл конькобежец южнокорейского происхождения Виктор Ан.
Одной из общепринятых деталей этого вида спорта всегда были россияне, играющие за Казахстан, например, изношенная коричневая трава вокруг исходной линии на второй неделе Уимблдона. И никто не придал этому особого значения, когда в апреле организатор турнира забанил российских игроков.
Великобритания, которая снабжала Украину оружием и деньгами и осуждала вторжение, не хотела давать России шанс прямо сейчас претендовать на один из своих ценных титулов, что могло бы дать президенту России Владимиру Путину рекламный ход или сделать его членом королевская семья чествует россиян во время церемонии награждения.
Объясняя этот шаг, Ян Хьюитт, президент Всеанглийского клуба, сказал: «Правительство Великобритании разработало правила для британских спортивных организаций и мероприятий с конкретной целью ограничить влияние России». «Мы приняли во внимание это указание, поскольку мы должны это сделать в качестве важного события и ведущего британского учреждения».
Он сказал, что сочетание масштаба и жестокости российского вторжения в суверенную страну, осуждение более 140 стран Организацией Объединенных Наций и «конкретные директивы и директивы по решению вопросов» делают эту ситуацию «исключительной».
Игроки из Украины высоко оценили этот ход. На прошлой неделе Леся Цуренко заявила, что чувствует себя намного комфортнее, играя на турнире, не беспокоясь о том, что наткнется на российских игроков, которые, по ее словам, не выражали сочувствия ей или ее стране.
Никто не спрашивал об игроках российского происхождения, представляющих Казахстан, до этой недели, когда все начали спрашивать об этом Рыбакину.
Вы все еще чувствуете себя русским?
«Это сложный вопрос, — сказала она.
Вы связывались с кем-нибудь из забаненных российских игроков? Она сказала, что не часто проверяла свой телефон.
где вы живете?
«Я думаю, что полагаюсь на туры, потому что путешествую каждую неделю», — сказала она. «Думаю, большую часть времени я провожу в турне. Между турнирами я занимаюсь спортом в Словакии. У меня были сборы в Дубае. Так что я нигде не живу».
Может быть, но все откуда-то. Рыбакина из России — и еще, на данный момент, как-то из Казахстана.
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