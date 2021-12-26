Несмотря на эпидемию, знаменитый итальянский театр открыл сезон.

В то время как многие европейские театры остаются закрытыми из-за пандемии, популярный театр Ла Скала во вторник открыл свой новый сезон премьерой Верди «Макбет» в полностью заполненном зале.

Несмотря на блестящие вечерние наряды и список гостей, в который входили Джорджио Армани и президент Италии Серджио Маттарелла, настроение было более консервативным, чем обычно, для мероприятия, которое считается важнейшим событием в европейском культурном календаре.

Благодарная публика осыпала цветами террасных балконов звездного баритона Луки Салси, исполнившего заглавную партию, и русского сопрано Анны Нетребко в роли леди Макбет.

Но были смешанные мнения от традиционных, строгих высших слоев общества Ла Скала на современной сцене Дэвида Ливермора, который получил несколько возгласов за 11 минут вызова занавеса для актеров и всего оркестра.

«Макбет» завершил трилогию музыкального режиссера Рикардо Чили для молодежной оперы Верди по произведениям Джованны Д’Арка в 2015 году и Аттилы в 2018 году.

Ливермор, на своей четвертой подряд премьере «Ла Скала», перенес трагедию Шекспира в современный город небоскребов с видеоизображениями, показывающими несчастную судьбу, когда он попадает в руки тирании Макбета. Шоу представляло собой сложную хореографию, в которой хор и пантомима сплелись в основном с горизонтальными движениями, в то время как звезды переносились на сцену и с нее вертикально, часто в позолоченном лифте.

Нетребко, ошеломленная сказочным балетным исполнением в третьем действии, первой встала на защиту сцены.

«Я считаю, что эта постановка абсолютно потрясающая, потрясающая, современная, свежая», — сказала она. «Это новый мир оперы, и нам он нравится», — сказала она.

Она и Селце сказали, что видят в современной интерпретации будущее оперы.

«Если мы хотим и дальше смотреть оперу с нарисованными сценами и певцами, стоящими рядом, может быть, мы можем просто остаться дома и послушать записи, что еще лучше», — сказала Сэлси за кулисами. «Мы работали над шоу, которое я считаю красивым, фантастическим, новым и современным, которое переносит оперу в будущее».

Ла Скала возобновила работу на полную мощность в сентябре, но по-прежнему существовали соображения пандемии: участники должны были показать медицинскую карту, чтобы убедиться, что они были вакцинированы или недавно вылечились от вируса в соответствии с новыми правительственными постановлениями, введенными на этой неделе в связи с праздничным сезоном. Маски обязательны.

После прошлогодней телевизионной премьеры личное открытие сезона стало положительным знаком для одного из лучших оперных театров мира, несмотря на то, что страдания продолжаются в других местах, поскольку вирус возвращается к зиме.

«Когда вы видите, что так много закрытых великих театров — мой бывший театр (Венская опера), закрытый Дрезден, закрытый Лейпциг и т. Д., Длинный список — я должен сказать, что нам повезло попасть на премьеру», — сказал Доминик Мейер, генерал. Менеджер Ла Скала.

Сидя в королевской ложе, Маттарелла получил пять минут восторженных аплодисментов по прибытии в оперу — знак признательности со стороны высоко организованной толпы высокопоставленных лиц из индустрии моды и искусства, поскольку его срок полномочий подходил к концу в следующем году.

После последнего вызова занавеса, VIP-толпа растворилась, весь свой разум растворилась в горизонте Милана, без званого ужина, чтобы отпраздновать аншлаг в ночь открытия, еще один признак того, что пандемия продолжается.