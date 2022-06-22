Несушкин лидирует в финале Кубка Стэнли

Валерий Нешушкин стоял перед плакатом с изображением Алекса Овечкина, поднимающего Кубок Стэнли, накануне своего первого выхода в Финал и вспоминал, каково было переживать тот момент.

«Было весело смотреть, когда Ови выиграл, особенно когда он празднует», — сказал он. «Я думаю, что это была одна из лучших вещей».

Единственное, что лучше для Нешушкина, это самому поднять Святой Грааль хоккея.

— Надеюсь, — сказал он. «посмотрим.»

Ничушкин и «Колорадо Эвеланш» находятся в двух победах от того, чтобы сделать именно это, и лучший российский вингер — важная причина, по которой они вели со счетом 2: 1 над обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертой игре. Среда. И лидировать в команде по голам на три, Настроить Андре Бураковского на победителя овертайма, открывающего серию. авторизоваться 3. игра До того, как ее снова вызвали из-за слишком близкого вторжения.

Он всегда был лучшим игроком на льду в финале, гонялся за диском, ему приходилось переворачиваться и создавать атаку.

«Он был построен для этого времени года», — сказал тренер Джаред Беднар. «Большой, высокий, сильный, быстрый, упрямый, голодный, безжалостный на диске, он реализует шансы, которые ему выпадают. Он может играть с лучшими игроками. Вы перемещаете его вверх и вниз по составу, играете силой и убиваете пенальти. Я значит, я не знаю, что сказать о человеке.

Ничушкин, который не разговаривал с журналистами с самого начала сериала, как обычно, был плохим игроком в защите, но добавил немного обиды, которой не хватало на протяжении большей части его карьеры в плей-офф НХЛ.

В своих первых 28 играх в постсезонье за ​​«Даллас Старз» и «Эвеланш» Несушкин забил один гол и сделал две передачи. Это включало засуху с 25 играми.

В этом постсезонье он был одним из лучших бомбардиров «Колорадо», забив восемь голов, уступив Натану Маккиннону и Габриэлю Ландскогу. Ничушкин зарабатывал Selke Trophy как лучший оборонительный нападающий лиги в каждом из последних трех сезонов, но такого развития атаки не ожидал даже его тренер.

«Я немного удивлен его игрой», — сказал Беднар, прежде чем объяснить, почему ему не следует так удивляться. «Я вырежу видео после игры, постараюсь сделать какую-нибудь работу, чтобы облегчить нагрузку на следующее утро, я буду там последним, тренеры уйдут, и я выйду из комнаты, я посмотрю». Вэл выходит из комнаты. Он только что закончил подниматься. Просто он такой парень».

Эта сила была очевидна на льду в начале финала, когда она обыграла игроков «Лайтнинг», чтобы попасть в хорошие результативные зоны и выиграть борьбу на доске, чтобы вернуть себе диск.

Защитник Джош Мэнсон вспоминает, как играл против Ничушкина, когда тот был в «Анахайме», и с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

«Мне кажется, что теперь с ней все гораздо более совместимо», — сказал Мэнсон. «Он хорошо вписывается в шасси. Он усердно проверяет. Он большой, сильный парень. Он стройный и постоянно подвергает вас стрессу, и он достаточно силен, чтобы перевернуть диск».

Мощный товарищ по команде Джей Ти Комфер называл Несушкина «конем». Физически да, но он также проявил интеллект, например, свободное встряхивание защитника, чтобы быть на месте с целью силовой игры, которая выстрелила поражение 7-0 в игре 2.

Во многих отношениях Ничушкин соответствовал тому, что искали «Колорадо», чтобы повысить блестящее мастерство Макинона, Ландскога, Мико Рантанена и Кэла Макара. Его травма — почти награда после всего, что он сделал с лавиной за три сезона.

«Система, которую мы используем, та, которую мы просим наших игроков в защите, является огромной силой для Вэла», — сказал Беднар. «И он, очевидно, большой, высокий, сильный парень, который умеет кататься на коньках и в какой-то степени соответствует нашему шаблону, играя на высоких скоростях на севере, и бои, гонки, которые он может выиграть, я думаю, в какой-то мере соответствуют его стилю. Он нашел свое место здесь».

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