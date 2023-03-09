«Нет российскому закону»: грузины протестуют против закона об «иностранных агентах» | Новости

Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, когда тысячи людей собираются в Тбилиси, чтобы выразить протест против предложенного закона об иностранных агентах.

Полиция в столице Грузии Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестовавших против предложенного закона об «иностранных агентах», напоминающего российскую меру, используемую для того, чтобы заставить критиков замолчать.

Сотни полицейских собрались на улицах вокруг здания парламента Грузии поздно вечером в среду, пытаясь разогнать протесты. Уже второй день там собрались тысячи людей, неся флаги Грузии и Евросоюза и скандируя «Нет российскому закону».

Слезоточивый газ брызнул на улицу Руставели в центре Тбилиси, где расположен парламент, вынудив, по крайней мере, часть протестующих отвернуться.

Протестующие призывают власти отказаться от законопроекта «Прозрачность иностранного финансирования», который требует от любой организации, которая получает более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» или столкнуться с крупными штрафами.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что она создана по образцу законодательства США, принятого в 1930-х годах. Критики, в том числе президент Саломе Зурабишвили, говорят, что он аналогичен закону, принятому Россией в 2012 году, который использовался для закрытия или дискредитации организаций, критикующих правительство, и может подорвать шансы Грузии на вступление в Европейский Союз.

Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В июне лидеры ЕС предоставили официальный статус кандидата Киеву и Кишиневу, но заявили Тбилиси, что ему необходимо провести ряд реформ, прежде чем их можно будет рассмотреть.

Тысячи людей уже несколько дней проводят демонстрации в Тбилиси в знак протеста против закона и Вспыхнули столкновения во вторник после того, как законодатели одобрили эту меру в первом чтении. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов и заявила, что более 70 человек были арестованы. Они добавили, что около 50 полицейских также получили ранения.

Протесты возобновились в среду днем ​​маршем по проспекту Руставели в ознаменование Международного женского дня, который является государственным праздником.

«Мы не можем позволить, чтобы наша страна стала пророссийской, пророссийской или недемократической», — сказал Вахтанг Берекашвили, 33-летний инженер-программист.

Другой протестующий, 16-летняя Эллен Ксофрели, заявила, что грузинский народ «не позволит им заставить Россию определять наше будущее».

«Мы, молодежь, здесь, чтобы защитить все», — сказала она AFP.

72-летний Азза Ахвледиани назвал грузинское правительство «глупым».

«Я знаю, что происходит в Москве. Они останавливают каждого прохожего и делают все, что им заблагорассудится. Я думаю, что правительство Грузии хочет того же», — сказала она.

Политики Европейского Союза также выразили озабоченность.

В заявлении депутатов Европарламента Марии Калджоранд и Свена Миксера говорится, что законопроект «прямо противоречит заявленному стремлению властей Грузии получить статус кандидата в члены ЕС». В заявлении добавлено: «Цель нового закона под видом повышения прозрачности состоит в том, чтобы заклеймить работу организаций гражданского общества и СМИ».

В ответ на ситуацию США призвали правительство Грузии проявить «сдержанность» и разрешить мирные протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к «демократическим успехам» в «дружественной Грузии».

Законопроект углубил раскол между «Грузинской мечтой», имеющей парламентское большинство, и Зурабишвили, проевропейским президентом, который отдалился от партии после своего избрания при поддержке партии в 2018 году.

Она пообещала наложить вето на законопроект, если он попадет к ней на стол, хотя парламент может отменить его.

В беседе с CNN Зурабишвили призвала власти воздержаться от применения силы и назвала Грузию жертвой агрессии России, которая, по ее словам, полна решимости сохранить свое влияние в кавказском регионе.

«Понятно, что Россия не оставит все так просто, но Россия проигрывает войну на Украине», — сказала она.

Грузия и Украина когда-то были частью бывшего Советского Союза, где доминировала Россия.

Критики говорят, что грузинская мечта слишком близка к России и ведет страну к еще более репрессивным направлениям.

Грузинское общество стойко настроено против Москвы после многолетнего конфликта из-за статуса двух поддерживаемых Россией сепаратистских регионов, который перерос в войну в 2008 году.

Ираклий Кобахидзе, глава организации «Грузинская мечта», заявил в среду, что закон поможет искоренить тех, кто работает против интересов страны и могущественной Грузинской православной церкви.

Он раскритиковал «радикальную грузинскую оппозицию» за разжигание протестов.