Мнение: На протяжении многих лет у России были такие хорошие отношения с Талибаном, что Соединенные Штаты явно вели проигрышную битву, и это был лишь вопрос времени, когда Талибан контролировал большую часть, если не всю страну, пишет Шеннон Ибрагим. . Китай и Россия имеют особые стратегические интересы в Афганистане, которые связаны не с военным вмешательством и оккупацией, а с обеспечением стабильности в стране.

Стабильность позволит державам уменьшить террористические угрозы на своих задворках, расширить экономическое сотрудничество и, в один прекрасный день, позволить им разрабатывать огромные минеральные ресурсы страны. Уроки прошлой оккупации Афганистана очевидны – страна была «кладбищем империй», и ни одна из держав не повторит ошибок истории. В течение многих лет у России были хорошие отношения с Талибаном, поскольку было ясно, что Соединенные Штаты ведут проигрышную битву, и то, что Талибан станет контролировать большую часть страны, если не всю, было лишь вопросом времени. Россия построила мощную сеть связи на местах до такой степени, что посольство России в Кабуле находится под полной защитой сил Талибана. Москва не только принимала талибов, но и стала самым влиятельным игроком в мирном процессе после Пакистана, а ее сближение с правительством Пакистана помогло согласовать ее стратегические цели в Афганистане. Дипломатическая деятельность России в Афганистане также помогла укрепить ее статус великой державы.

Подход России к отношениям с Талибаном был прагматичным, и она изо всех сил пыталась уменьшить обеспокоенность международного сообщества по поводу захвата власти Талибаном. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что причин для паники нет, мирные жители Афганистана в безопасности, и Исламское государство не растет в стране. Даже спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов утверждал, что видел, как талибы борются с Исламским государством. READ Информация для входа и пароли не менее 1,2 миллиона россиян просочились в Интернет - Bi.zone - Business & Economy Стратегический интерес России состоит в том, чтобы сорвать усилия США по обеспечению безопасности в сфере влияния России и укрепить ее гегемонию в Центральной Азии. Он может достичь поставленных целей, оказывая помощь своим партнерам в Центральной Азии в области безопасности и обеспечивая их безопасность.

Для Китая Афганистан служит важным звеном в Инициативе «Один пояс, один путь», но прежде чем он сможет помочь в создании инфраструктуры страны, необходима стабильность. Одним из стратегических интересов Китая является обеспечение сухопутного пути к Аравийскому морю и Персидскому заливу через Пакистан и Афганистан. Поскольку «квартет» патрулирует Южно-Китайское море – Австралия, Япония, Индия и Соединенные Штаты – обеспечение сухопутного маршрута для их импорта и экспорта имеет стратегическое значение. Китай разделяет границу с Афганистаном на 50–60 км, но нет дороги от китайско-афганской границы до Кабула, строительство которой было бы дорогостоящим. Пешавар в Пакистане может использоваться как ближайшая дорога с точки зрения дорожного сообщения. Китай вложил значительные средства в экономический коридор Китай-Пакистан, открыв ему доступ к пакистанскому порту Гвадар. Китай имеет инвестиции в Афганистане, такие как медный рудник Айнак и энергетические проекты в Амударье. Если ситуация в Афганистане стабилизируется, Китай (как и многие другие страны) будет заинтересован в эксплуатации огромных минеральных богатств страны, включая уголь, медь, железную руду, тальк, литий, уран, нефть и газ, золото и драгоценные камни. Присутствие США в Афганистане представляет собой геополитическую угрозу, и уход американских войск из региона, безусловно, отвечает интересам Китая. Но Китай также хочет противостоять воинствующим исламистам и не хочет, чтобы Афганистан стал убежищем для групп боевиков, которые хотят атаковать Китай. Особую озабоченность вызывают вооруженные группы в Афганистане, которые связаны с экстремистскими уйгурскими группировками, и Исламская партия Туркестана, как утверждается, имела присутствие в Афганистане. С возвращением опытных бойцов из Сирии связи с боевиками в западном Китае стали серьезной проблемой. READ Планы проведения первого белорусско-российского молодежного экономического форума в 2022 году

Китай недавно встретился с высокопоставленными официальными лицами Талибана, и официальный представитель Талибана Мухаммад Наим подтвердил, что получил приглашение от китайских официальных лиц. Столкновения придали талибам определенную легитимность и заверили Китай, что он дистанцируется от ТИП. Не только Россия и Китай рассматривали появление Талибана как правящей силы в Афганистане как возможность. Иран не хотел, чтобы силы США оставались в Афганистане, а талибы могли быть потенциальными союзниками Ирана на новом геополитическом ландшафте. Ирану нужно смотреть на север и восток в поисках новых союзников, учитывая, что они осаждаются с запада и юга союзными против него странами Совета сотрудничества стран Персидского залива. Иран также стремится получить доступ к рынку Южной Азии и недавно подписал с Китаем экономическое партнерство на сумму 400 миллиардов долларов (6 триллионов рандов) в течение 25 лет, которое будет снабжать Китай нефтью и газом. Хорошие отношения с власть имущими в Афганистане облегчат эти экономические связи.