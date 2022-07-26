Нефть дорожает второй день из-за проблем с поставками

На этой иллюстрации модель баррелей нефти перед графиком роста акций, 24 июля 2022 г. REUTERS/Dado Ruvik/Illustration

«Газпром» усиливает давление на поставки газа в Европу

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду.

Премия Brent к американской нефти достигла самого широкого диапазона за три года

ЛОНДОН (Рейтер) — Цены на нефть выросли во вторник второй день подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных поставок в Европу после того, как Россия, главный поставщик энергоносителей в регионе, прекратила поставки газа по крупному трубопроводу.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,25 доллара, или 1,2%, до 106,40 доллара за баррель к 13:59 по Гринвичу, продолжив рост предыдущего дня на 1,9%.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 98 центов, или 1%, до 97,68 доллара после роста на 2,1% в понедельник.

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В понедельник Россия усилила давление на газ в Европе после того, как «Газпром» (GAZP.MM) заявил, что поставки по его газопроводу «Северный поток-1» в Германию сократятся до 20% пропускной способности. Читать далее

Прекращение поставок лишит страны возможности достичь своих целей по пополнению запасов природного газа до зимы. Германии, крупнейшей экономике Европы, возможно, придется нормировать газ для промышленности, чтобы согревать своих граждан в зимние месяцы. Читать далее

«Это заявление возродило опасения, что Россия, несмотря на ее циничные опровержения, без колебаний использует свою энергию в качестве оружия, чтобы добиться уступок в войне против Украины, и может рассчитывать на краткосрочный успех», — сказал Тамаш Варга. В нефтяной брокерской компании PVM.

Европейский союз неоднократно обвинял Россию в энергетическом шантаже, в то время как Кремль говорит, что недостатки связаны с проблемами технического обслуживания и западными санкциями.

Министры энергетики Европейского союза во вторник одобрили предложение для всех стран ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% с августа по март. Читать далее

Поставки нефти и газа в Европу были прерваны из-за множества западных санкций и споров о платежах с Россией после вторжения 24 февраля в Украину, которое Москва назвала «специальной военной операцией».

Однако снижение спроса из-за недавнего роста цен на сырую нефть и топливо, а также ожидание более высоких процентных ставок в США оказали давление на цены.

Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов по завершении своего политического совещания в среду. Это увеличение может снизить экономическую активность и сократить спрос на топливо. Читать далее

Morgan Stanley заявил, что 77% мировых центральных банков повысили процентные ставки за последние шесть месяцев, «что сделало этот цикл повышения ставок наиболее синхронизированным с начала 1980-х годов».

Банк понизил прогноз роста спроса на этот и следующий год. Он прогнозирует цены на нефть марки Brent на уровне 110 долларов за баррель в третьем квартале и на нефть WTI на уровне 107,50 долларов, что на 20 долларов ниже предыдущего прогноза банка.

Разрыв между европейской и международной эталонной нефтью марки Brent и американской эталонной нефтью WTI увеличился до уровней, невиданных с июня 2019 года, поскольку снижение спроса на бензин в США оказывает давление на американскую нефть, а нехватка предложения поддерживает Brent. Читать далее

Спотовая маржа на нефть марки Brent во вторник составила 5 долларов за баррель, что является самым высоким показателем за три недели. На запаздывающем рынке цены форвардного месяца выше, чем цены последующих месяцев.

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Дополнительные репортажи Юки Обаяси в Токио и Мойо Дзоу в Сингапуре.



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