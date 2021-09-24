Нефть достигла самого высокого уровня почти за 3 года из-за сокращения поставок

Рабочий собирает образец сырой нефти на нефтяной скважине государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA на Маврикии, Венесуэла, 28 июля 2011 г. REUTERS / Carlos Garcia Rollins / File Photo

Нефть марки Brent закрылась на самом высоком уровне с октября 2018 года

Фьючерсы на ULSD в Нью-Йорке достигли почти трехлетнего максимума

Количество нефтегазовых буровых установок в США растет 14-й месяц – Baker Hughes

Импорт сырой нефти в Индию в августе достиг трехмесячного пика

Иран заявляет, что скоро вернется к переговорам по ядерной сделке

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – В пятницу цены на нефть росли третью неделю подряд до самого высокого уровня почти за три года, поскольку перебои в мировом производстве вынудили энергетические компании изъять большие объемы нефти из запасов.

Росту немного помешала первая публичная распродажа государственных запасов нефти Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 84 цента, или на 1,1%, до 78,09 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки US West Texas Intermediate подорожали на 68 центов, или на 0,9%, до 73,98 доллара.

Это был самый высокий уровень закрытия для Brent с октября 2018 года и для WTI с июля 2021 года, оба дня подряд.

Это была третья неделя роста для Brent и пятая для WTI из-за нарушения добычи на побережье Мексиканского залива США из-за урагана Ida в конце августа.

Фьючерсы на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) в порту Нью-Йорка закрылись на самом высоком уровне с октября 2018 года.

Сказала Луиза Диксон, старший аналитик нефтяного рынка Rystad Energy.

Некоторая суматоха может длиться месяцами и уже привела к резкому падению цен на американские и мировые акции.

Дилеры заявили, что нефтеперерабатывающие заводы США стремятся заменить нефть в Персидском заливе и перейти на иракскую и канадскую нефть. Подробнее

Импорт сырой нефти в Индию вырос до трехмесячного максимума в августе, отскочив от почти годового минимума в июле.

Некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК +, изо всех сил пытались увеличить добычу из-за отсутствия инвестиций или задержек с техническим обслуживанием во время пандемии. Подробнее

Россия заявила, что останется надежным поставщиком энергии на мировые рынки. Российского газового гиганта “Газпром” (GAZP.MM) обвиняют в том, что он не слишком много сделал для увеличения поставок природного газа в Европу из-за резкого роста цен. Подробнее

Иран, который хочет экспортировать больше нефти, заявил, что вернется к переговорам о возобновлении соблюдения ядерной сделки с Ираном 2015 года «очень скоро», но не назвал конкретную дату. Подробнее

«Кажется маловероятным, что дополнительные баррели иранской нефти появятся в 2021 году», – сказал Эдвард Мойя, главный аналитик рынка OANDA, отметив, что переговоры «будут долгосрочным процессом».

Крупнейший производитель нефти в Казахстане, Тенгизшевройл (ТШО), возглавляемый Chevron, отложит выполнение компонентов своего проекта расширения стоимостью 45,2 миллиарда долларов на три-семь месяцев. Подробнее

В Соединенных Штатах на этой неделе старатели добавили 10 нефтяных вышек, увеличив количество нефтегазовых вышек 14-й месяц подряд.

Аналитики UBS писали, что нефть марки Brent может достичь 80 долларов к концу сентября из-за истощения запасов, снижения добычи ОПЕК и увеличения спроса на Ближнем Востоке.

Первая публичная продажа в Китае государственных запасов нефти привела к росту цен на сырую нефть. Источники сообщили, что PetroChina и Hengli Petrochemical (600346.SS) купили четыре груза на общую сумму около 4,43 миллиона баррелей. Подробнее

Аналитики также отметили, что обремененный долгами China Evergrande остается риском для цен на нефть после того, как подразделение электромобилей компании предупредило, что его ждет неопределенное будущее, если оно не получит быстрого вливания денежных средств. Подробнее

Дополнительные репортажи Рона Боссо в Лондоне и Аарона Шелдрейка в Токио. Редактирование Луизы Хевенс, Эдмунда Блэра, Эмилии Ситхоле Матарис и Дэвида Грегорио

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