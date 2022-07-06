Нефтяной план России Байдена направлен на предотвращение экономической катастрофы

Заголовки со встречи лидеров G7 на прошлой неделе были сосредоточены на дипломатии в связи с войной между Россией и Украиной. Но саммит может иметь тяжелые последствия для мировой экономики.
- Администрация Байдена разработала новую стратегию, позволяющую продавать российскую нефть по установленной для нее цене, что официальные лица считают необходимым для предотвращения катастрофического скачка цен.
почему это имеет значение: В настоящее время мировая экономика исключительно хрупка, и новое нефтяное ралли будет равносильно глобальному кризису. «Большая семерка» стремится не допустить этого, сохраняя при этом финансовое давление на президента России Владимира Путина.
- Но впереди много рискованной дипломатической и юридической работы по реализации стратегии. В зависимости от реакции России эта стратегия может иметь неприятные последствия.
состояние игры: как таковой Цены на нефть рухнули Сегодня, на фоне опасений рецессии, Соединенные Штаты и их союзники сталкиваются с дилеммой. Они хотят лишить Россию возможности получать прибыль от продажи сырой нефти. Но более высокие цены означают, что Москва может получить непредвиденную прибыль, продавая газ странам, готовым игнорировать санкции.
- Новый подход, разработанный американцами и принятый в принципе лидерами Большой семерки на прошлой неделе, заключается в использовании доминирования Запада в сфере финансовых услуг в качестве источника давления.
- Идея состоит в том, что финансирование и страхование отгрузки российской сырой нефти будут законными только в том случае, если нефть будет продаваться на уровне, который приносит мало прибыли России.
Результат: Если ему это удастся, российская нефть может остаться на мировом рынке и предотвратить значительный рост цен, но без чрезмерного обогащения России.
- Это было бы блестящим дипломатическим достижением для администрации Байдена и помогло бы миру избежать потенциального экономического кризиса, который может возникнуть из-за 200 долларов за баррель нефти (нефть марки Brent, используемая в Европе, торговалась по цене около 103 долларов во вторник днем).
- Министр финансов Джанет Йеллен сказала своим глобальным коллегам, что эта стратегия является лучшим вариантом для предотвращения глобальной рецессии, сообщили Axios источники. В случае успеха эта стратегия станет определяющим достижением за то время, что она занимала эту должность.
Да, но: Аналитики предупреждают, что при внедрении многое может пойти не так, и существует серьезный риск неприятных последствий.
что они говорят: «Наиболее очевидный и вероятный риск, связанный с ограничением цен, заключается в том, что Россия может решить не участвовать и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт», — пишут аналитики JPMorgan в заметке.
- По оценкам аналитиков, если Россия в ответ сократит поставки нефти на 3 миллиона баррелей в сутки, цены подскочат до 190 долларов за баррель. В экстремальном сценарии с сокращением на 5 миллионов мир будет рассчитывать на 380 долларов за баррель нефти.
- Официальные лица США делают ставку на то, что потребность Путина в доходах и в поддержании добычи нефти в его стране сдержит его.
Другая опасность Дело в том, что российские импортеры энергоносителей, такие как Китай, Индия и Турция, отказываются участвовать и находить решения для западных судоходных компаний и финансовых сетей, которые их поддерживают.
- Официальные лица США делают ставку на то, что эти страны выиграют от западного судоходства и в любом случае предпочтут более дешевую нефть.
Нижняя линия: Перспективы мировой экономики во многом зависят от того, сработает ли нетрадиционная стратегия.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».