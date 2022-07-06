Нефтяной план России Байдена направлен на предотвращение экономической катастрофы

Заголовки со встречи лидеров G7 на прошлой неделе были сосредоточены на дипломатии в связи с войной между Россией и Украиной. Но саммит может иметь тяжелые последствия для мировой экономики.

Администрация Байдена разработала новую стратегию, позволяющую продавать российскую нефть по установленной для нее цене, что официальные лица считают необходимым для предотвращения катастрофического скачка цен.

почему это имеет значение: В настоящее время мировая экономика исключительно хрупка, и новое нефтяное ралли будет равносильно глобальному кризису. «Большая семерка» стремится не допустить этого, сохраняя при этом финансовое давление на президента России Владимира Путина.

Но впереди много рискованной дипломатической и юридической работы по реализации стратегии. В зависимости от реакции России эта стратегия может иметь неприятные последствия.

состояние игры: как таковой Цены на нефть рухнули Сегодня, на фоне опасений рецессии, Соединенные Штаты и их союзники сталкиваются с дилеммой. Они хотят лишить Россию возможности получать прибыль от продажи сырой нефти. Но более высокие цены означают, что Москва может получить непредвиденную прибыль, продавая газ странам, готовым игнорировать санкции.

Новый подход, разработанный американцами и принятый в принципе лидерами Большой семерки на прошлой неделе, заключается в использовании доминирования Запада в сфере финансовых услуг в качестве источника давления.

Идея состоит в том, что финансирование и страхование отгрузки российской сырой нефти будут законными только в том случае, если нефть будет продаваться на уровне, который приносит мало прибыли России.

Результат: Если ему это удастся, российская нефть может остаться на мировом рынке и предотвратить значительный рост цен, но без чрезмерного обогащения России.

Это было бы блестящим дипломатическим достижением для администрации Байдена и помогло бы миру избежать потенциального экономического кризиса, который может возникнуть из-за 200 долларов за баррель нефти (нефть марки Brent, используемая в Европе, торговалась по цене около 103 долларов во вторник днем).

Министр финансов Джанет Йеллен сказала своим глобальным коллегам, что эта стратегия является лучшим вариантом для предотвращения глобальной рецессии, сообщили Axios источники. В случае успеха эта стратегия станет определяющим достижением за то время, что она занимала эту должность.

Да, но: Аналитики предупреждают, что при внедрении многое может пойти не так, и существует серьезный риск неприятных последствий.

что они говорят: «Наиболее очевидный и вероятный риск, связанный с ограничением цен, заключается в том, что Россия может решить не участвовать и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт», — пишут аналитики JPMorgan в заметке.

По оценкам аналитиков, если Россия в ответ сократит поставки нефти на 3 миллиона баррелей в сутки, цены подскочат до 190 долларов за баррель. В экстремальном сценарии с сокращением на 5 миллионов мир будет рассчитывать на 380 долларов за баррель нефти.

Официальные лица США делают ставку на то, что потребность Путина в доходах и в поддержании добычи нефти в его стране сдержит его.

Другая опасность Дело в том, что российские импортеры энергоносителей, такие как Китай, Индия и Турция, отказываются участвовать и находить решения для западных судоходных компаний и финансовых сетей, которые их поддерживают.

Официальные лица США делают ставку на то, что эти страны выиграют от западного судоходства и в любом случае предпочтут более дешевую нефть.

Нижняя линия: Перспективы мировой экономики во многом зависят от того, сработает ли нетрадиционная стратегия.