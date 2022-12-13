Низкие экспортные цены на российскую пшеницу — Рынки

Аналитики заявили в понедельник, что российские экспортные цены на пшеницу упали на прошлой неделе после того, как пшеница упала в Чикаго и Париже на фоне оживленных поставок из Черного моря и спроса со стороны Египта.

Цены на российскую пшеницу с содержанием белка 12,5% и поставками из портов Черного моря в конце декабря и начале января составляли 314 долларов за тонну на условиях FOB в пятницу вечером, сообщила сельскохозяйственная консалтинговая компания IKAR, что на 1 доллар ниже, чем на прошлой неделе. примечание.

Другая консалтинговая фирма со ссылкой на данные порта сообщила, что экспорт российского зерна на прошлой неделе упал до 550 тысяч тонн с 1 миллиона тонн на предыдущей неделе из-за штормов в Черном море и снижения уровня воды в Азовском море.

Он добавил, что цены на пшеницу с немедленной поставкой упали на 2 доллара до 312-316 долларов за тонну.

Софкон добавил, что Минсельхоз России уже закупил 2,47 млн ​​тонн зерна на внутреннем рынке для государственных запасов в текущем сезоне с июля по июнь.

В этом сезоне министерство планирует закупить до 3 млн тонн.

По словам Софкона, на этой неделе ожидается дождь в некоторых южных регионах России, чтобы улучшить погодные условия в основном регионе страны, производящем пшеницу, который в последние недели был засушливым.