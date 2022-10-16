Никаких сожалений по Украине: Россия «делала правильно», Путин | Российско-украинские военные новости

Российский лидер заявил, что «на данный момент» не планируется наносить массированные авиаудары, подобные нанесенным на этой неделе, когда по целям на территории Украины было выпущено более 100 ракет большой дальности.

«У нас нет задачи уничтожить Украину. Нет, конечно нет», — заявил в пятницу президент России Владимир Путин по завершении саммита в Казахстане.

Он сказал, что призыв к резервистам закончится через две недели, пообещав положить конец сепаратистской мобилизации, в результате которой сотни тысяч людей были призваны воевать в Украине, а большое количество людей бежало из страны.

Защищая приказ о мобилизации, Путин заявил на пресс-конференции, что линия фронта слишком длинная, чтобы оборонять ее только контрактниками. Он призвал к усилению боевых действий вдоль 1100-километровой (684-мильной) линии фронта, где украинские контратаки нанесли удар по военному престижу Москвы.

Путин сказал, что 222 000 из 300 000 букеров уже мобилизованы. «Эта миссия подходит к концу», — сказал он.

С момента издания приказа о мобилизации российские войска продолжали высаживаться на востоке Украины и потеряли значительную территорию на юге.

Даже некоторые из собственных сторонников Путина критикуют действия Кремля в войне, усиливая давление на него, чтобы он сделал больше, чтобы переломить ситуацию в пользу России.

После посещения саммита региональных лидеров Азии и Восточной Европы Путин сказал, что не сожалеет об отправке войск в Украину почти восемь месяцев назад.

«То, что произошло сегодня, было, мягко говоря, неприятно», — сказал он. «Но все это у нас будет через некоторое время, только в худшем для нас сценарии, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные.

«Не верьте Путину»

Мобилизация войск с самого начала осложнялась путаницей в отношении того, кто имел право на призыв в стране, где все мужчины в возрасте до 65 лет числились резервистами.

Президент России заявил, что все активизированные новобранцы пройдут необходимую подготовку, и поручил Совету безопасности России «изучить, как проходят подготовку мобилизованные граждане».

Но в сообщениях указывается, что новобранцы на передовой в Украине получают недостаточную подготовку и неадекватное снаряжение. Сообщается, что на этой неделе в ходе боевых действий в Украине погибли несколько мобилизованных резервистов.

Отвечая на вопрос о возможности расширения призыва, российский президент сказал, что Минобороны не просило его одобрить это. «В обозримом будущем необходимости не вижу. Дальше ничего не планируется.

Но некоторые усомнились в правдивости комментариев Путина.

Не верьте Путину насчет «двух недель». Мобилизация может быть отменена только его приказом. Нет указа — не отменяется», — написал в Facebook юрист антикоррупционного фонда оппозиционера Алексея Навального Вячеслав Кимади.

«Сейчас в ожидании»

Импульс войны сместился в сторону Украины, поскольку ее военные отвоевывают города, поселки и села, захваченные Россией в начале войны.

По данным Министерства воссоединения временно оккупированных территорий Украины, в прошлом месяце украинские силы отбили 75 населенных пунктов на севере Херсонской области.

По данным министерства, аналогичная кампания на востоке Украины привела к возвращению под контроль Украины большей части Харьковской области, а также части Донецкой и Луганской областей.

Житель Херсона Константин, который не называет свою фамилию из соображений безопасности, видел, как колонны военных грузовиков двигались по областному центру и в итоге уехали. По его словам, большинство государственных учреждений сократили рабочее время, а школы были закрыты.

«Город сейчас в напряжении. В первую очередь из штаба выезжают семьи российских военных и коллаборационистов, — сказал Константин. — Все обсуждают и готовятся к скорому приходу украинской армии».

«Непобедимый миф»

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам, обвиняя Киев в отсутствии переговоров.

«Мы даже достигли некоторых договоренностей в Стамбуле. [in the spring]Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его посреднические усилия.

«Эти сделки фактически почти инициированы. Но как можно скорее [Russian] Войска ушли из Киева, и киевские чиновники сразу потеряли волю к переговорам.

Украина официально отвергла возможность переговоров с Путиным после «референдума» Киева и Запада после того, как в прошлом месяце он незаконно присоединил к территории России Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины.

Путин пообещал жестко отомстить, если Украина или ее союзники нападут на российскую территорию, включая территории, присоединенные к Украине. Белгородская область России на границе с Украиной второй день в пятницу подвергается обстрелам.

По данным российской следственной группы, в результате украинского обстрела в четверг взорвался склад боеприпасов в Белгороде, в результате чего погибло и было ранено неустановленное количество человек.

«Мы похоронили миф о непобедимости российской армии», — заявил командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залушный в видеообращении в пятницу, пообещав освободить все оккупированные Россией территории.