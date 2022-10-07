Нобелевская премия мира досталась активистам из России, Украины и Беларуси — The Hollywood Reporter

В пятницу судьи премии заявили, что Нобелевская премия мира этого года посадит в тюрьму белорусскую правозащитницу Алису Беляцкую, российскую группу «Мемориал» и Украинский центр гражданских свобод.

Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, заявила, что судьи хотели наградить «трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

«Благодаря своим постоянным усилиям в поддержку общечеловеческих ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и прославили видение Альфредом Нобелем мира и братства между народами, видение, в котором мир отчаянно нуждается сегодня», — сказала она журналистам в Индия. Осло.

Премия следует традиции выделения групп и активистов, которые пытаются предотвратить конфликты, облегчить трудности и защитить права человека.

Победителям прошлого года пришлось нелегко с момента получения награды. Журналисты Дмитрий Муратов из России и Мария Реза из Филиппин борются за выживание двух новостных организаций, несмотря на попытки правительства заставить их замолчать.

В прошлом году они были награждены за «усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Неделя объявления Нобелевской премии началась в понедельник, когда шведский ученый Сванте Папау получил премию в области медицины за раскрытие секретов ДНК неандертальцев, которые позволили получить ключевое представление о нашей иммунной системе.

Во вторник трое ученых вместе выиграли приз по физике. Француз Ален Аспект, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер показали, что маленькие частицы могут поддерживать контакт друг с другом, даже если они разделены, явление, известное как квантовая запутанность, которое можно использовать в специализированных вычислениях и шифровании информации.

Нобелевская премия по химии в среду была присуждена американцам Кэролайн Р. Бертоцци и К. Барри Шарплесс и датскому ученому Мортену Милдалю за разработку метода «собирания молекул вместе», который можно использовать для исследования клеток, картирования ДНК и разработки лекарств, способных более точно нацелены на такие заболевания, как рак.

Французская писательница Анни Эрно в четверг получила Нобелевскую премию по литературе в этом году. Комитет похвалил ее за включение художественной литературы и автобиографии в книги, в которых бесстрашно исследуется ее опыт женщины из рабочего класса, исследующей жизнь во Франции с 1940-х годов.

В понедельник будет объявлено о присуждении Нобелевской премии по экономике за 2022 год.

Призы представляют собой денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон (примерно 900 000 долларов США) и будут вручены 10 декабря. Деньги поступили из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, в 1895 году.