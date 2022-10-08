Нобелевская премия мира присуждена российским, украинским и белорусским активистам

ВАРШАВА. Она не видела своего мужа, лауреата Нобелевской премии мира Алису Беляцкую, за несколько дней до его ареста в июле 2021 года, и ей еще не сказали, когда он предстанет перед судом. Иногда их сообщения доставляются друг другу, но иногда в течение длительного времени они не приходят.

«Я не осмеливаюсь сказать, что может означать эта награда», — сказала Наталья Пинчук, жена г-на Беляцкого, в телефонном интервью из Минска, столицы Беларуси, после его объявления в пятницу. «Конечно, у меня есть надежды, но я боюсь их высказывать. Всегда есть этот страх».

Хотя 60-летний г-н Беляцкий не получил широкой известности на Западе, он был столпом правозащитного движения в Восточной Европе с конца 1980-х годов, когда Беларусь еще была частью Советского Союза, но был вдохновлен реформами Михаила С. . Горбачев в Москве медленно оправлялся от десятилетий парализующего страха.

Он был активным участником «Тутайшия», или «Местных», оппозиционной культурной организации, которая в конце советской эпохи помогла заложить основу для движения за независимость Беларуси.

После распада Советского Союза в 1991 году и избрания в 1994 году авторитарного лидера Беларуси, президента Александра Григорьевича Лукашенко, г-н Беляцкий помог основать и возглавить правозащитную группу «Весна», почти все ее члены сейчас живут в тюрьмах. или жить в изгнании. за рубежом.

Некоторое время он был директором Музея Максима Богдановича, поэта, считающегося основоположником современной белорусской литературы, но был вынужден уйти с этой должности, когда г-н Лукашенко, который уже 28 лет является президентом, начал репрессии против белорусской язык и популяризация русского языка.

Андрей Санников, давний друг Беляцкого и оппонент Лукашенко, назвал Нобелевскую премию мира «очень важным» стимулом «для всех нас, кто борется за права человека и человеческое достоинство» в Беларуси, напомнив Западу, что это необходимо оказать большее давление на г-на Лукашенко, чтобы тот освободил То, что г-н Санников сказал о более чем 4000 политзаключенных.

«Я надеюсь, что это послужит убедительным сигналом как Лукашенко, так и его охранникам, что мир наблюдает за преступниками и обязательно накажет их», — сказал в интервью г-н Санников, который сейчас живет в изгнании в Польше.

Он добавил, что г-н Беляцкий «десятилетиями находится в авангарде правозащитников».

Когда г-на Санникова, бывшего заместителя министра иностранных дел, который ушел в отставку в 1996 году в знак протеста против все более репрессивной политики г-на Лукашенко, в 2011 году судили за его участие в мирных протестах, г-н Беляцкий дал показания в его пользу и вскоре был арестован. Г-на Беляцкого судили по сфабрикованному обвинению в уклонении от уплаты налогов и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В 2014 году его помиловали.

Обвинения 2011 года касались денег, которые он получил из-за границы, чтобы помочь финансировать правозащитную группу «Вясна», которую он возглавлял, и частично основывались на конфиденциальной банковской информации, которую Литва и Польша предоставили прокуратуре в Беларуси. Г-н Санников сказал, что этот случай показал, как европейские власти иногда были замешаны в том, чтобы помочь г-ну Лукашенко укрепить его все более авторитарный режим.

Он сказал, что Европа и Запад в целом «не уделяют должного внимания правам человека в Беларуси», охарактеризовав условия в белорусских тюрьмах как «абсолютно ужасающие», включая частое применение пыток и других злоупотреблений.

Наталья Сацункевич, активистка «Весны», ныне проживающая в изгнании, рассказала «Дождю», российскому онлайн-телеканалу, который был закрыт в России и теперь работает за границей, что г-н Беляцкий содержится в «нечеловеческих условиях» в полуразрушенной тюрьме внутри 200 -летний Минский замок.

Она сказала, что вручение ему премии мира вместе с победителями из Украины и России было «очень символичным» и подчеркнуло, «насколько тесно эти страны сейчас связаны с войной», хотя в пятницу некоторые в Украине раскритиковали эту концепцию.

Министерство иностранных дел Беларуси, давшее первый официальный ответ страны на присуждение Нобелевской премии мира в этом году, уклонилось от упоминания г-на Беляцкого по имени, однако, В посте в ТвиттереОн высмеял выбор победителей в последние годы как «настолько политизированный», что Альфред Нобель «переворачивается в гробу».

Жена г-на Беляцкого сообщила, что они с мужем в своих письмах друг другу не обсуждали его обращение в тюрьме или возбужденное против него уголовное дело, а только писали «осторожно». Она сказала, что свидания и телефонные звонки запрещены.

Она добавила, что Нобелевская премия мира стала «полной неожиданностью». Она сказала, что ей позвонили, по-видимому, из комитета по награждению в Осло, рано утром в пятницу, но она не могла слышать, что говорили, потому что находилась на шумной улице.

Заметив поток пропущенных звонков на свой мобильный, она, наконец, узнала, что ее муж был выбран для награды, когда позвонила другу, который пытался с ней связаться.

«Я даже не считала это возможным», — сказала госпожа Пинчук, добавив, что отправила телеграмму мужу, находящемуся в заключении, но ответа не получила.

Находящийся под стражей без официальных обвинений с момента его ареста под Минском более года назад Беляцкий находится под следствием вместе с другими сотрудниками колонии «Весна» за организацию «протестных, экстремистских и террористических актов», говорится в заявлении, опубликованном в конце сентября Беларусью. . следователи.

Это дело является частью масштабного и жестокого подавления инакомыслия в Беларуси, которое развернулось по всей стране после того, как в 2020 году вспыхнули массовые уличные протесты. убедительную победу на президентских выборах в августе 2020 года, которые широко осуждались как сфальсифицированные. Это была его шестая «победа» на выборах.

Г-н Лукашенко, отвечая Кремлю на его поддержку, позволил российским силам использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения в Украину 24 февраля.

Г-н Санников сказал, что назначение г-на Беляцкого лауреатом Нобелевской премии мира поможет привлечь внимание к роли г-на Лукашенко во вторжении в Украину, за что его страна была наказана экономическими санкциями, но гораздо менее суровыми, чем те, которые были введены против Россия.

«Неизбежно наступит период интереса», — сказал г-н Санников, добавив, что он надеется, что это выльется в конкретную поддержку оппонентов г-на Лукашенко.