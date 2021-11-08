Новак Джокович побеждает Даниила Медведева и завоевывает рекордный шестой титул чемпиона Paris Masters

Новак Джокович установил рекордный 37-й титул чемпиона Masters, отомстив за последнее поражение US Open россиянину Даниилу Медведеву, победив 4-6, 6-3, 6-3 на Paris Masters в воскресенье.

Джокович победил 20-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля, выиграв титулы Мастерс, и в 9 раз опередил Роджера Федерера, другого 20-кратного крупного теннисиста.

Победа также принесла рекордный шестой титул Paris Masters.

Сербу, который в конце года стал рекордсменом мира по итогам года в седьмой раз, нужно было время, чтобы адаптироваться, чтобы сломать защиту второго номера мира, но его невозможно было остановить, как только он нашел свое место.

Джокович старался не закончить сезон без титула Masters впервые с 2017 года и сохранял хладнокровие на протяжении всего сезона, чтобы выполнить свою работу против действующих чемпионов.

Медведев выиграл в третьем сете и выбыл из матча, набрав первое очко, когда Джокович поразил победный гол превосходным ударом справа.

Через два месяца после того, как Медведев отказал Джоковичу в рекордном 21-м титуле чемпиона Большого шлема в мужском одиночном разряде, когда он победил его на Флашинг Медоуз, россиянин надеялся снова заблокировать своего оппонента в бою наотмашь.

Медведев прервался в первом матче, когда Джокович допустил серию невынужденных ошибок, при этом худощавый россиянин все еще находился в уязвимом положении.

Номер один в мире сравнял счет 2: 2, но Медведев снова украл свою подачу и продвинулся со счетом 4: 3 с превосходным ударом слева в сетку.

Затем россиянин дважды держал подачу, чтобы взять первый сет, когда Джокович долго возвращался.

Однако серб изменил положение дел во втором сете, ведя 3: 1, когда Медведев нанес удар слева по воротам.

Джокович послал и выстрелил, чтобы сохранить брейк-пойнт со счетом 5: 3, и снова зафиксировал отличную подачу. Медведев поразил ударом по воротам в третий гол, но первая подача первого посева снова пришла на помощь.

В конце концов, Джокович довел матч до решающего удара головой на третьем сет-очке.

Он разбил счет 3: 2 благодаря трем необязательным ошибкам Медведева и снова украл у своего соперника, сделав 5: 2.

Подавая на матч, Джокович дал Медведеву достаточно места, и россиянин отступил, но его бак был пуст, и он отказался от подачи в следующем матче.

Медведев пожаловался, что один из зрителей причинил зрителям серьезные неудобства.

«Я сошел с ума, потому что решающий и решающий момент, 5: 2 для него, двойной брейк, даже если мне удастся отыграть брейк, мы все знаем, что действительно сложно отыграться после этого результата против Новака», — сказал он в интервью. Новости. заговор.

«Я сошел с ума, потому что это было нехорошо, и это было сделано специально. Некоторые зрители были просто на матче, и это можно было почувствовать. Ты готовишься к подаче, например, Ализе, Новак или Ализе, Дэниел, но может показаться, что они просто пытаются не участвовать в игре, ждет.

«Это было сделано, когда я фактически катапультировался, это сделал сербский зритель … Надеюсь, он больше не смотрит теннис».