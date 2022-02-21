Новая античитерская метрика Call of Duty: Warzone дает игрокам «вредный щит» от мошенников

Читерство было огромной проблемой в Call of Duty: Warzone, но новое действие по борьбе с читерством теперь даст не-читерским игрокам «щит от повреждений», который не позволит не-колодцам нанести им огромный урон.

по-новому Статьи, Команда Call of Duty: Warzone поделилась подробностями о новых обновлениях, поступающих в систему защиты от мошенничества RICOCHET, которая «полагается на данные для выявления мошеннического поведения и повышения эффективности наших банов». Одна из этих новых функций называется Damage Shield, которая представляет собой внутриигровой способ не только помешать мошенникам выигрывать матчи или убивать игроков, но и узнать больше о мошеннике и не дать ему сделать это снова.

«Один из методов смягчения последствий, которые мы тестировали, — это то, что мы называем защитой от повреждений», — говорится в блоге. «Когда сервер обнаруживает, что читер вмешивается в игру в режиме реального времени, он отключает способность читера наносить критический урон другим игрокам. Это делает читера уязвимым для реальных игроков и позволяет #TeamRICOCHET собирать информацию о системе читера. ».

«Мы отслеживаем эти столкновения, чтобы гарантировать, что игра не сможет случайно или случайно применить щит от повреждений, независимо от уровня навыков. Чтобы было ясно, мы никогда не будем ввязываться в перестрелки между законопослушными членами сообщества. Ущерб щит сейчас вышел из испытаний и развертывается по всему миру».

Другие меры находятся в разработке, но команда пока не готова их раскрывать, поскольку не хочет «портить сюрприз» ничего не подозревающим мошенникам.

Также было объявлено, что «серьезные или неоднократные нарушения политики безопасности, такие как мошенничество в игре, могут привести к постоянной блокировке всех учетных записей». Если раньше это применялось только к Call of Duty: Vanguard, теперь читеры будут запрещены как в современных, так и в будущих играх Call of Duty.

Кроме того, любая попытка «замаскировать, скрыть или запутать вашу личность или личность ваших устройств также может привести к постоянной приостановке».

Все эти изменения, несомненно, будут приветствоваться, тем более что Activision готовится выпустить в этом году как Warzone 2, так и продолжение Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.