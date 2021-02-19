Новое британское научно-исследовательское агентство стоимостью 800 млн фунтов стерлингов под названием Aria откроет свои двери в 2022 году: CityAM

Сегодня правительство объявит о создании нового военного исследовательского агентства стоимостью 800 млн фунтов, которое возглавит Доминик Каммингс, бывший помощник Бориса Джонсона.

Агентство перспективных исследований и изобретений (Aria) будет «финансировать исследования с высокой степенью риска, которые предоставляют возможность для высокого вознаграждения», и его запуск планируется в следующем году.

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В заявлении Министерства предпринимательства, энергетики и промышленности (BES) говорится, что Aria «профинансирует самых вдохновляющих изобретателей для преобразования их революционных идей в новые технологии, открытия, продукты и услуги».

Агентство полагалось на Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA), которое курировало создание экспериментальных военных технологий.

DARPA и его предшественник несут ответственность за изобретение Интернета, глобальной системы позиционирования (GPS) и цепочки киборгов в форме собаки.

Создание британского агентства экспериментальных военных технологий было популярным предприятием Каммингса. Кто написал сообщение в блоге 2018 года О том, как приоритеты Британии после Brexit должны формировать ее собственную реформу DARPA и Whitehall.

The Times сообщила ранее на этой неделе, что Ария не будет подпадать под действие законов Великобритании о свободе информации.

«Это новое агентство, возглавляемое самыми выдающимися учеными, будет независимо сосредоточено на выявлении и финансировании самых последних исследований и технологий», – сказал министр бизнеса Квасе Куартинг.

«Убрав ненужную бюрократию и предоставив власть нашим новаторам, это даст агентству свободу продвигать технологии завтрашнего дня, поскольку мы продолжаем улучшать их за счет инноваций».

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Секретарь теневого бизнеса лейбористской партии Эд Милибэнд сказал, что правительству необходимо «прояснить» мандат нового агентства.

«Важно, чтобы Aria не пользовалась полным освобождением от законов о свободе информации, как сообщается, чтобы налогоплательщики знали, как вкладываются их деньги», – сказал он.





