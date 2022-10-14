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Новое голосование в ООН показывает, что Россия не так изолирована, как может показаться Западу

14 октября, 2022
Apollinariya Soloveva

Генассамблея ООН проводит специальную сессию для рассмотрения вопроса об аннексии Украины Россией.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН 10 октября 2022 года в Нью-Йорке. Кредит — Майкл М. Сантьяго — Гетти

Судя по международным форумам, Россия остается персоной нон грата из-за своего вторжения в Украину. В среду ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую Москву. Незаконная аннексия украинских земель В прошлом месяце 143 из 193 членов совета проголосовали за — самое большое количество голосов против Москвы с начала ее вторжения. Воздержались 35 стран, тогда как против проголосовали лишь пять — Россия и ее союзники в Белоруссии, КНДР, Сирии и Никарагуа.

Западные лидеры высоко оценили результат США И в другом месте Как яркое свидетельство международной изоляции России. Но это также показало, сколько стран остаются в стороне, особенно в Африке и Центральной Азии. Хотя страны, предпочитающие воздержаться, возможно, не все относятся к числу самых ярых сторонников Москвы, их нельзя отнести и к прямым противникам. Тот факт, что они также представляют почти половину населения мира, говорит о том, что даже в этот решающий момент войны союзники России не так разобщены, как хотелось бы верить Западу.

Возможно, наиболее заметное воздержание исходило от Китая и Индии. Председатель КНР Си Цзиньпин Президент России Владимир Путин встретился перед Зимней Олимпиадой в Пекине и объявил о дружбе с «без ограничений«В течение нескольких недель, предшествовавших вторжению. Но совсем недавно Китай выразилВопросы и опасенияо вторжении в явной попытке дистанцироваться от Москвы. Для Индии, которая исторически избегала формальных союзов в пользу стратегической автономии, ее позиция больше связана с ее национальными интересами: Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, и две страны связывают исторические узы.

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«Мы считаем, что глобальный порядок, который мы все поддерживаем, основан на международном праве, Уставе Организации Объединенных Наций и уважении территориальной целостности и суверенитета всех наций», — заявила Постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций Рошира Камбой. Рассказывать Генеральная Ассамблея в среду, отметив, что «решение Индии воздержаться от голосования соответствует нашей хорошо продуманной национальной позиции».

Голосование в ООН также показало, насколько мало изменений произошло на самом деле. Когда 2 марта члены ООН голосовали за резолюцию, осуждающую российское вторжение, менее чем через неделю после его начала, за нее проголосовала 141 страна при 35 воздержавшихся и 5 против.

Различия между двумя голосованиями, прошедшими с разницей в семь месяцев, были незначительными: Ирак и Ангола, воздержавшиеся в марте, на этой неделе предпочли проголосовать против России. В то время как Эритрея перешла от голосования с Россией к воздержанию, Никарагуа поступила наоборот. И Таиланд, и Гондурас предпочли воздержаться при последнем голосовании, несмотря на то, что ранее голосовали против российского вторжения. Джибути, которая ранее проголосовала за осуждение вторжения, присоединилась к девяти другим странам, которые вообще не голосовали.

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несмотря на льстить Соединенным Штатам, десятки неприсоединившихся стран в Латинской Америке, Центральной Азии и Африке остаются в стороне — возможно, потому, что, подобно Нью-Дели и Пекину, они не видят в своих интересах поступать иначе. Это особенно верно для развивающихся стран, которые зависят от Москвы в плане оружия, энергии и инвестиций.

Некоторые из них звучат как сделки: Эфиопия, например, полагается на право вето России в Совете Безопасности ООН, когда дело доходит до обсуждения Продолжающаяся гражданская война в Тыграе. Но другие страны, такие как Таиланд, который, в частности, проголосовал за резолюцию от 2 марта, осуждающую российское вторжение в Украину, объяснить нелегко (хотя посмотри немного Это может быть как-то связано с запланированным участием президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке в следующем месяце).

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Независимо от причины, не всех воздержавшихся можно считать молчаливыми сторонниками России, считает Ричард Гоуэн, эксперт ООН из Крайсис Груп в Нью-Йорке. Не все голоса за резолюцию следует рассматривать как знак полной поддержки Украины. Венгрия, например, проголосовала за осуждение России, несмотря на открытое несогласие премьер-министра Виктора Орбана с европейскими санкциями против Москвы. Саудовская Аравия, которая последовательно голосовала против России в Организации Объединенных Наций, недавно объявила о сокращении добычи нефти в мире — шаг, который в значительной степени рассматривается как выгодный для Москвы за счет повышения цен на нефть и пополнения казны Кремля, когда он больше всего в этом нуждается. В то время как официальные лица Саудовской Аравии защищали этот шаг, говоря:чисто экономическийОжидается, что они окажут большее влияние на войну, чем их голосование в Организации Объединенных Наций.

«Не все страны, проголосовавшие за резолюцию, делают это обязательно, потому что тогда они окажут серьезное давление на Россию», — говорит Гуань. «Это дешевое голосование».

Хотя само голосование в ООН носит в значительной степени символический характер, Джоан говорит, что результат, тем не менее, имеет большое значение — не только как очевидное неприятие кажущегося ироничным сарказма Путина. Антиколониальный рассказ, но и как свидетельство того, что «усталость от Украины» еще не материализовалась, как опасались некоторые дипломаты. «Россия не уйдет из Донецка или Херсона из-за этих голосов», — говорит Гуань. Но значительная оппозиция попытке России аннексировать «немного затрудняет для России заявление о том, что она просто находится в опосредованном конфликте с НАТО».

Однако тот факт, что десятки стран продолжают сохранять нейтралитет в этой войне, говорит о том, что международная поддержка Украины имеет свои пределы.

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