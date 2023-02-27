Новое наступление России отправляет призывников прямо в зубы украинским позициям

ЛИМАН, Украина. Вглядываясь в инфракрасный прицел, украинский солдат заметил несколько голов, торчащих из окопа в нескольких десятках метров от него.

«Есть ли кто-нибудь из наших впереди нас?» — спросил он, согласно рассказу о перестрелке сослуживцев-украинцев.

Нет. Двое украинцев продвинулись в грязный пустырь артиллерийских ям между двумя линиями траншей за пределами восточного города Лиман, в конце концов добравшись до обломков бронетранспортера. Используя его как прикрытие для огня с неожиданного угла, они вынудили русских отступить. Когда все закончилось, нашли тело солдата.

«Каждый день, иногда более одного раза в день, небольшие группы выходят вперед и пытаются занять наши позиции», — сказал один из украинских военных, принимавших участие в боевых действиях, попросив в целях безопасности называть его только ником Дизель. Причины.