Новое товарищество предлагает возможность карьерного роста «начинающим лидерам»

С момента своего основания в 2004 году программа стипендий Альфа предоставила более 200 новым лидерам из США, Великобритании и Германии возможность получить профессиональный опыт в области искусства / управления культурой, бизнеса, человеческого развития, права, средств массовой информации, политики и многого другого. Смежные направления в более чем 120 ведущих компаниях и организациях России.

Цели этой финансируемой из частных источников инициативы заключаются в расширении сети американских, британских и немецких профессионалов, имеющих опыт работы в России, в развитии более глубокого межкультурного взаимопонимания и в расширении знаний о России на Западе.

По словам стипендиата Филипа Ниссена, «Программа Alfa Fellowship — это редкая и уникальная возможность погрузиться в российский бизнес, социальную и культурную жизнь на целый год … Лично я всегда стремился поработать один раз в России в своих профессиональных интересах. Это дало мне возможность. Целью стипендии является не только приобретение достойных знаний русского языка, но и работа в стране и накопление ценного культурного опыта ».

Программа начинается с индивидуального языкового обучения в стране проживания стипендиата, за которым следует групповой языковой курс в школе в Москве. Стипендиаты проходят примерно один академический год обучения русскому языку для подготовки к своей работе.

Стипендиаты также посещают лекции в ведущем российском университете и участвуют в серии семинаров, чтобы глубже взглянуть на современную Россию и обсудить текущие события в стране.

Затем стипендиаты занимают рабочие места в известных учреждениях Москвы, включая частные компании, средства массовой информации, аналитические центры и фонды.

Опыт стипендии преобразил выпускников, таких как Ливия Багге: «Альфа-стипендия была единственной самой важной возможностью, которая у меня была, чтобы объединить мои интересы с различными аспектами моей карьеры и составить отчет о том, что я делал и куда я хотел пойти. следующий », — говорит она.

Я хотел работать во внешней политике и международных отношениях, но у меня еще не было регионального опыта. Стипендия позволила мне выучить русский язык, поработать в нефтяной компании и получить беспрецедентное представление о том, как политика и бизнес работают на практике.

«В Москве у нас был беспрецедентный доступ к ведущим лицам, принимающим решения, и мыслителям в широком спектре дисциплин, от искусства до политики. После завершения стажировки я вернулся в Лондон, где сразу же нашел работу политическим аналитиком в России. / Federation Federation и по прошествии пяти лет я стал акционером компании, которая покрывает политические риски во всем мире ».

«В Москве у нас был беспрецедентный доступ к высшим руководителям»

Приемлемые кандидаты должны быть профессионалами среднего звена из США, Великобритании или Германии с опытом работы в сфере искусства / культурного менеджмента, бизнеса, экономики, человеческого развития, журналистики, права, государственной политики или в смежных областях.

Свободное владение русским языком предпочтительно, но не обязательно во время подачи заявления.

Стипендия включает ежемесячную стипендию, языковую подготовку, путевые расходы, связанные с программой, проживание и страховку.

Последняя дата подачи заявки: 1 декабря. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Culturalvistas.org/alfa.

Об авторе: это сообщение спонсируется программой Alfa Fellowship Program.