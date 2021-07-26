Новости из России: Что вы пропустили на выходных

Выступая через несколько дней после того, как военные объявили об испытаниях нового современного оружия, Путин сказал, что Россия заняла свое место среди ведущих военно-морских держав мира, в том числе за счет разработки «самого современного гиперзвукового высокоточного оружия, которому пока нет равных в мире».

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что ВМФ России способен наносить смертельные удары по подводным и воздушным целям противника во время демонстрации боевых кораблей в прибрежном городе Санкт-Петербург.

Союзник по холодной войне

В субботу министерство обороны России объявило, что Россия отправила на Кубу почти 100 тонн гуманитарной помощи после беспрецедентных уличных протестов по поводу самого серьезного экономического кризиса в коммунистической стране за последние десятилетия.

В заявлении говорится, что два грузовых самолета Ан-124 с грузом более 88 тонн гуманитарной помощи, включая «продукты питания, средства индивидуальной защиты и более миллиона медицинских масок», вылетели из военного аэропорта под Москвой.

напряженные разговоры

Госдепартамент США объявил в пятницу, что 28 июля Соединенные Штаты и Россия проведут диалог на высоком уровне по стратегической стабильности, что станет второй попыткой за последние несколько месяцев поддержать стабильность в натянутых отношениях.

Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман, в нее войдет Бонни Дженкинс, назначение которой недавно было подтверждено заместителем госсекретаря, ответственным за контроль над вооружениями.

Новое начало

В пятницу Федерация футбола России назначила бывшего полузащитника сборной Валерия Карпина директором национальной сборной по футболу.

Карпин, тренировавший ФК «Ростов», заменит Станислава Черчесова, уволенного после того, как Россия выбыла из группового этапа на Евро-2020.