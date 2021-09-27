Новости онлайн-путешествий: российские власти наложили антимонопольные санкции на Booking.com, а монобрендовые отели решили присоединиться к сервису подписки Tripadvisor | Фостер Гарви BBC

Российские власти вводят антимонопольные санкции в отношении Booking.com

(«Booking.com борется за $ 17,5 миллиона в конкурсе красоты в России», 26 августа 2021 г. через Skift) (может потребоваться подписка)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила, что оштрафует Booking.com на 17,5 млн долларов за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке. Штраф назначается через девять месяцев после того, как ФАС обвинила онлайн-турагента в нарушении российского законодательства о конкуренции. Booking.com планирует обжаловать штраф.

Tripadvisor Plus: бренды не могут участвовать, но брендовые отели принимают участие.

(«TripAdvisor Plus предлагает множество сетевых отелей, даже если их не хватает в соответствии с соглашениями с брендами», 25 августа 2021 г. через Skift) (Может потребоваться подписка)

Хотя большинство крупных брендов до сих пор решили не заключать корпоративные соглашения на уровне брендов со службой подписки Tripadvisor, это нежелание не мешает монобрендовым отелям появляться в этой службе – намеренно или нет. Еще предстоит увидеть, привлекут ли сниженные цены на эти отдельные объекты (доступные для просмотра участниками и не участниками программы подписки) внимание других дистрибьюторов-единомышленников, но если (или когда) будут предъявлены претензии (или цены со скидкой), начнется На других каналах с помощью различных инструментов автоматического сопоставления цен) это только подтвердит нежелание брендов присоединиться к программе подписки.

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Округ Вегас присоединяется к налоговой службе Vegas Room с агентами по онлайн-бронированию

26 августа 2021 г. через Arkansas Democrat-Gazette – Business

Округ с юрисдикцией над полосой Лас-Вегаса присоединился к судебной тяжбе, чтобы попытаться собрать, по словам юристов, миллионы долларов неуплаченных налогов за гостиничные номера, которые должны быть причитаются более чем 20 онлайн-туристическим компаниям.

TripAdvisor и Airbnb присоединяются к Google в качестве мощных местных поисковых центров

23 августа 2021 г. через Phocus Wire

Google – это веб-сервис, который выбирают подавляющее большинство потребителей, ищущих информацию о компаниях и местных мероприятиях, но новый опрос показывает, что есть и другие бренды.