В настоящее время российские силы ведут ожесточенную борьбу за контроль над всем Донбассом. Путин захватил часть региона в 2014 году и превратил в псевдогосударства Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР). Ожесточенное сопротивление украинских сил нанесло тяжелый урон российской армии: по некоторым оценкам, с начала боевых действий погибло более 32 000 солдат.

Однако Москва избегала введения всеобщей военной мобилизации для увеличения численности своих солдат, решив вместо этого призвать призывников с оккупированных восточноукраинских земель.

В результате многие граждане ДНР и ЛНР были произвольно призваны в российскую армию и вынуждены очень долго служить на передовой.

В знак растущего гнева и негодования среди призывников офицер воинской части, набранной из ДНР, публично призвал Путина ответить на их жалобы в видео.

Он жаловался на длительность их дислокации, нехватку продовольствия и медикаментов, а также нарушения мобилизационного процесса.

Офицер 113-го стрелкового полка Демократической Республики Конго рассказал: «Практически всю войну мы находились на передовой в Херсонской области без перерыва.

«Нашей команде пришлось столкнуться с голодом и экстремальными холодными условиями.