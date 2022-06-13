Новости России: Путину грозит крах морального духа армии, а силы Донбасса изображают революцию | мир | Новости

В настоящее время российские силы ведут ожесточенную борьбу за контроль над всем Донбассом. Путин захватил часть региона в 2014 году и превратил в псевдогосударства Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР). Ожесточенное сопротивление украинских сил нанесло тяжелый урон российской армии: по некоторым оценкам, с начала боевых действий погибло более 32 000 солдат.
Однако Москва избегала введения всеобщей военной мобилизации для увеличения численности своих солдат, решив вместо этого призвать призывников с оккупированных восточноукраинских земель.
В результате многие граждане ДНР и ЛНР были произвольно призваны в российскую армию и вынуждены очень долго служить на передовой.
В знак растущего гнева и негодования среди призывников офицер воинской части, набранной из ДНР, публично призвал Путина ответить на их жалобы в видео.
Он жаловался на длительность их дислокации, нехватку продовольствия и медикаментов, а также нарушения мобилизационного процесса.
Офицер 113-го стрелкового полка Демократической Республики Конго рассказал: «Практически всю войну мы находились на передовой в Херсонской области без перерыва.
«Нашей команде пришлось столкнуться с голодом и экстремальными холодными условиями.
«Мы не могли получить медикаменты, материалы или продукты питания в течение длительного периода времени».
Он добавил: «Мобилизация прошла без необходимых медицинских осмотров.
«Среди находящихся в нашей части я вижу людей по закону Донецкой Народной Республики, которых вообще не должны были вызывать.
«Есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями и физическими недугами.
«Наша долгая непрерывная служба на фронте вызывает много вопросов, которые наши руководители игнорируют.
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«2 июня его перевели в неизвестном направлении.
Сегодня (3 июня) его тело бросили под забор дома его матери.
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что тем, кто отказывается от призыва в Луганской области, угрожают расстрелом.
Она сказала: «Российские оккупанты ищут в этом районе мужчин, которые проникли вглубь оккупированных территорий и в более безопасные места, чтобы избежать бомбардировок.
«Они совершают набеги на квартиры, дома и пригороды. Новобранцев берут под дулом пистолета, а в случае сопротивления мужчинам грозит расстрел».
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