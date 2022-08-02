Новые канадские санкции против России нацелены на предполагаемых «мясников Бучи»

Последний раунд канадских санкций против России направлен против военнослужащих воинских частей, обвиняемых в массовых убийствах мирных жителей под Киевом прошлой весной.

Всего во вторник к существующему списку добавились 43 человека и 17 компаний.

Многие офицеры из обновленного списка либерального правительства являются служащими 64-го мотострелкового полка российской армии и несколько месяцев назад попали под санкции других союзников, в том числе членов Европейского Союза.

Один из них, полковник Андрей Пович Гурбанов, был идентифицирован в начале апреля и внесен в список так называемых «мясников Бучи» активистами и украинскими следователями по военным преступлениям.

Он и другие командиры низшего звена попали под санкции Европейского союза в июне.

Командир бригады и некоторые высшие офицеры генерал-лейтенанта Гарбанова, в том числе полковник Азадбек Асанбегович Омурбеков. Командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Иванович Чичевой весной попал в черный список Канады.

Украинско-канадский конгресс заявил об истечении срока действия санкций

Несмотря на это, Игорь Михальчишин, генеральный директор Украинско-канадского конгресса, сказал, что федеральное правительство не торопится штрафовать командиров низшего звена и до сих пор не хочет объявлять Россию государственным спонсором терроризма.

Россия отрицает, что в Буче были убиты мирные жители, и заявляет, что доказательства убийств мирных жителей были сфабрикованы, чтобы обвинить Москву.

Судмедэксперты эксгумируют тела мирных жителей, которые, по словам украинских властей, были убиты во время вторжения России, а затем похоронены в братской могиле в Буче под Киевом, Украина, 8 апреля 2022 года. (Валентин Огиренко/Reuters)

64-й мотострелковый полк, удостоенный почетного воинского звания «Гвардейский» президентом России Владимиром Путиным за дислокацию на Украине, прибыл в Бучу, зеленый пригород Киева, в середине марта. Бригаду обвиняют в убийстве дюжины человек в этом районе за трехнедельный период.

Весной прошлого года Юлия, служащая в магазине Memory Kings, расположенном за моргом в Буче, рассказала в интервью CBC News о жестокой российской оккупации.

Он сказал, что первая волна российских войск была респектабельной, но последующие — имея в виду 64-й мотострелковый полк — были жестокими. Она сказала, что они с мужем видели груды тел на улице, хотя она никогда не была свидетельницей ужасного инцидента.

По словам Юлии, они хотели пойти и забрать их и даже конфисковали тачку, прежде чем русский солдат остановил их и стал угрожать им.

«Если вы дотронетесь до них, вы будете следующими, — сказал он нам, — сказала Юлия, попросившая называть только ее имя.

Цветочная дань на месте братской могилы за церковью Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче, Украина. (Новости CBC/Мюррей Брюстер)

Михалкишин сказал, что зверства в Буче и в таких местах, как близлежащий Ирвайн — места, которые премьер-министр Джастин Трюдо посетил во время своей поездки в Украину прошлой весной — хорошо известны и хорошо задокументированы.

«Всегда приятно видеть, что Канада вводит новые санкции, но это связано с тем, что Канада не поддерживает наших союзников», — сказал он, добавив, что обмен разведданными происходит между союзниками и Украиной.

Перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале прошлого года правозащитная группа настаивала на том, чтобы Канада работала с другими союзниками над введением против нее санкций, в частности с российской военизированной компанией Wager Group, в отношении которой Канада в последний раз ввела санкции.

По словам Михалжишина, трудно понять нежелание жестко и быстро вводить санкции.

«Мы долго говорили с канадским правительством о санкциях еще до войны», — сказал он. «Мы остались позади, и мы очень разочарованы тем, что не делаем того, что делают другие партнеры».

Министерство внутренних дел Канады еще не ответило на запрос CBC News о санкциях.

США считают Россию «государственным спонсором терроризма»

На прошлой неделе Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Палата представителей США разрабатывает официальное законодательство.

«Администрации Байдена: у вас есть полная поддержка Сената США в том, чтобы объявить Россию государством-спонсором терроризма. Сделайте это», — заявила на прошлой неделе сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Михальчишин сказал, что несколько недель назад его группа написала премьер-министру письмо с просьбой принять аналогичные меры в Канаде.

«Мы считаем, что это сильный следующий шаг с точки зрения предоставления широкого и всеобъемлющего мандата всем канадским государственным органам, экономике, военной торговле, всему остальному, и мы считаем, что он будет широким. Последствия еще больше изолируют Россию и нанесут дополнительный ущерб их способность финансировать войну», — сказал он.