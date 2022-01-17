Новые открытия в «Сибирской долине царей» — HeritageDaily

(«Сайт»), управляемый HERITAGEDAILY

Что такое файлы cookie?

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые хранятся в вашем веб-браузере и позволяют ему или третьей стороне идентифицировать вас. Файлы cookie могут использоваться для сбора, хранения и обмена информацией о ваших действиях на веб-сайтах, включая веб-сайт HERITAGEDAILY и веб-сайт суббренда.

Файлы cookie могут использоваться для следующих целей:

— Для включения определенных функций

— предоставить аналитику

— Для хранения ваших предпочтений

— Чтобы включить показ рекламы и поведенческую рекламу

HERITAGEDAILY использует как сеансовые, так и постоянные файлы cookie.

Файл cookie сеанса используется для идентификации конкретного посещения нашего веб-сайта. Срок действия этих файлов cookie истекает через короткое время или при закрытии веб-браузера после использования нашего сайта. Мы используем эти файлы cookie, чтобы узнавать вас во время одного сеанса просмотра.

Постоянный файл cookie будет оставаться на ваших устройствах в течение периода времени, указанного в файле cookie. Мы используем эти файлы cookie, когда нам нужно узнать вас в течение более длительного периода времени. Например, мы можем использовать постоянный файл cookie для целей ремаркетинга на платформах социальных сетей, таких как Facebook Ads или Google Ads.

КАК ТРЕТЬИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЮТ ФАЙЛЫ COOKIES НА ВЕБ-САЙТЕ HERITAGEDAILY?

Сторонние компании, такие как аналитические компании и рекламные сети, обычно используют файлы cookie для сбора информации о пользователях на анонимной основе. Они могут использовать эту информацию для создания профиля вашей деятельности на веб-сайте HERITAGEDAILY и других веб-сайтах, которые вы посещали.

Если вам не нравится идея файлов cookie или определенных типов файлов cookie, вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы удалить уже установленные файлы cookie и не принимать новые файлы cookie. Чтобы узнать больше о том, как это сделать, посетите страницы справки для выбранного вами браузера.

Обратите внимание, что если вы удалите файлы cookie или не примете их, в вашем пользовательском интерфейсе могут отсутствовать многие из предлагаемых нами функций, вы не сможете сохранить свои настройки, а некоторые из наших страниц могут отображаться неправильно.

Для получения дополнительной информации о куки-файлах, пожалуйста, посетите официальных Уполномоченных по информации (ico): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/