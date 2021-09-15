Новый день сербского единства вызывает опасения на Балканах

В среду Сербия открыла новый национальный праздник с демонстрации военной мощи и приглашения всех сербов на Балканах объединиться под одним флагом, встревожив своих соседей после десятилетий подобных призывов, которые привели к кровавым событиям. Войны девяностых.

Сербов попросили поднять тысячи красных, синих и белых национальных флагов, где бы они ни жили, в регионе или в мире по случаю «Дня сербского единства, свободы и национального флага».

Открывая весь день празднования, президент-популист Александр Вучич открыл выставку военной техники в парке в Белграде, высоко оценив готовность военных реагировать на внешние угрозы.

Он сказал, что военные «в пять раз сильнее», чем были всего несколько лет назад, и объявил о новых военных закупках.

Позже в среду Вучич выступил на митинге в центре Белграда, где усилились националистические настроения, на котором присутствовали члены правительства, официальные лица боснийских сербов и десятки тысяч его сторонников.

Вучич, бывший ультранационалист, который выступал за расширение границ Сербии за счет ее соседей, сказал, что новый праздник не предназначен для того, чтобы никому угрожать или изменить существующие границы на Балканах.

«Сербский флаг кому-то угрожает, и они ждут, чтобы мы извинились?» – спросил Вучич. «Мой ответ: этого больше никогда не повторится. Мы с гордостью будем нести наш флаг в любой точке мира».

На митинге также выступил лидер сепаратистов боснийских сербов Милорад Додик.

«Наша страна – это не Босния и Герцеговина, это Сербия», – сказал он под громкие аплодисменты толпы.

Мускулистые действия сербских официальных лиц, а также их призывы к созданию «сербского мира» или политическому объединению примерно 1,3 миллиона этнических сербов, проживающих в Боснии, Черногории, Косово и Хорватии, с Сербией, вызвали озабоченность в соседних странах.

В 1990-х сербские силы при финансовой и политической поддержке Белграда вели кровавые кампании в Боснии, Хорватии и Косово с целью создания «Великой Сербии». Кампания безуспешно пыталась перекроить внутренние границы бывшей Югославии и создать единое сербское государство.

Денис Бесерович, депутат боснийского парламента, сказал, что Вучич «возвращает проект Великой Сербии», поддерживая сепаратистскую политику боснийских сербов.

«К сожалению, экспансионистские силы в Сербии могут возродить весь регион», – сказал Бесерович. «Запад должен остановить демона Великой Сербии, пока не стало слишком поздно».

Президент Хорватии Зоран Миланович сказал, что он не может «поверить в то, что сербам нет ничего важнее или умнее», чем создавать праздники, которые посягают на внутренние дела соседних стран.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, убежденный сторонник «сербского мира», отреагировал быстро.

«Нет ничего важнее сохранения сербской идентичности», – сказал он.

Новый национальный праздник совпадает с крупной победой сербов и французов в 1918 году против Центральных держав на Балканском театре военных действий во время Первой мировой войны.