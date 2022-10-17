Новый катализатор чемпионов Apex Legends добавляет в игру проходящую легенду

Следующая легенда присоединяется к актерскому составу Апекс Легенды Он Катализатор, защитный агент и чернокнижник с «удивительным, почти волшебным контролем над магнитожидкостями», как объявил в понедельник разработчик Respawn Entertainment. Он присоединится к игре в ноябре вместе со следующим крупным обновлением игры под названием Apex Legends: Затмение.

Катализатор — настоящее имя Тресса Смит — трансгендер и одна из многих ЛГБТК. Апекс Легенды Личности. Озвучена актрисой Милли Грант и согласно отчету ИгрыРадарRespawn тесно сотрудничал с консультантами GLAAD и персоналом студии над его разработкой. Апекс Легенды Он также содержит небинарную легенду о Бладхаунде.

Новое анимационное видео «Истории со стороны» погружается в предысторию Катализатора, в котором она показана как часть группы друзей, которые борются за защиту Клео — родной луны Бориса в Трезе, из которой Хаммонд Роботикс извлекает и угрожает ей. стабильность. Под руководством своей подруги Марго Тресса непреднамеренно оказывается втянутой в эко-террористический заговор и конфликтует с Хаммондом, готовя ее к участию в Играх Apex.

Похоже, Cleo’s Broken Moon готовится к выходу новой карты Апекс Легенды в следующем месяце. Respawn и EA обещают больше подробностей в преддверии Apex Legends: Затмениекоторая выйдет 1 ноября на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.