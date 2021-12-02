Новый кинематографический мир по роману Стэна Ли «Ужасы в действии».

Предстоящая вселенная должна включать «Кости» и «Карнавал убийц». «Sawbones» фокусируется на мальчике-подростке, жизнь которого меняется после того, как он встречает определенный комикс. Он оказывается в месте с привидениями, в котором живут демоны, которые контролируют всех в пределах своих границ. Все дело в заглавной героине — ее личность построена на ужасе. Мэтт Гринберг пишет проект. История Гринберга в этом жанре восходит к 1995 году, когда он был назван «Дети кукурузы 3: Городской урожай». Он также был соавтором сценария фильма 2019 года «Кладбище домашних животных», а также фильма ужасов об отеле «1408» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Джоном Кьюсаком в главных ролях. Фангория).

«Карнавал убийц» рассказывает свою историю в мрачной атмосфере 1930-х годов. Девушка с особыми способностями считает, что всем на странствующем карнавале может угрожать опасность от сверхъестественных сил. Если она была права, они могли быть на пути чего-то, что могло разрушить весь мир. Кевин Колш и Деннис Видмайер пишут экранизацию «Убийц». Еще одна дань творчеству Стивена Кинга: дуэт снял фильм «Кладбище домашних животных» в 2019 г. Они также написали сценарии и сняли независимый фильм ужасов «Звездные глаза» (через Заклятие кошмара).