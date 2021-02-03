Новый премьер-министр Италии: Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, может получить одобрение

«Мы должны немедленно дать жизнь новому правительству, которое сможет справиться с серьезными чрезвычайными ситуациями», – сказал Маттарелла.

Ничего не закончено, и Драги не получил формального мандата на формирование нового правительства. Но его отзыв стал явным поворотным моментом в политическом кризисе страны, в котором он надеялся, что сможет сделать то, что премьер-министр Джузеппе Конте не смог: объединить враждующие фракции и направить резкий исторический подъем, чтобы выйти из застоя.

Драги, экономист, получивший образование в Массачусетском технологическом институте, возглавлял Европейский центральный банк в один из самых неспокойных периодов на континенте, в условиях кризиса суверенного долга Греции. Он всегда скрывался на заднем плане итальянской политики, и его имя регулярно всплывает – слева и справа – как далеко идущий вариант, престиж для руководства правительством. Но, похоже, он никогда не интересовался этой работой.

Один из итальянских официальных лиц, знакомых с операцией, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Драги был наиболее подходящим вариантом для управления следующей фазой эпидемии, когда Италия извлекает выгоду из огромного притока европейского финансирования восстановления.

«Идея состоит в том, чтобы найти подходящего человека для формирования правительства и восстановления на правильном пути», – сказал Федерико Санти, главный европейский аналитик Eurasia Group. «Это справедливо считается уникальной возможностью – заложить основу для восстановления экономики».

«Я был настроен очень скептически, – сказал Санти. «Я не думал, что Драги хотел участвовать в этом. Но он самый квалифицированный чиновник».

Остается неясным, какую поддержку Драги получит в парламенте. Ультраправые партии, которые будут претендовать на власть при голосовании, уже несколько недель заявляют, что хотят выборов. Партия с наибольшим количеством мест, популистское движение пяти звезд, всегда разделяет мнение о том, насколько комфортно ей поддерживать истеблишмент. READ Пираты нападают на турецкий корабль у берегов Западной Африки; Убить 1 и похитить 15

Но Маттарелла дал понять, что не хочет возвращаться к участию в выборах. Его выступление перед нацией во вторник вечером было главным аргументом против выборов. Он сказал, что «долгая избирательная кампания» совпадет с критическим периодом эпидемии, который является моментом, когда Италии необходимо правительство для полноценного функционирования.

«В следующие несколько месяцев вы либо победите вирус, либо рискуете заразиться им», – сказал Маттарелла.

Он также намекнул на то, что даже выборы в Италии не обязательно приводят к четким мандатам. После голосования в 2018 году потребовалось несколько месяцев, чтобы сформировалась жизнеспособная коалиция.

Маттарелла сказал: «Все эти опасения совершенно очевидны для наших граждан, которые требуют быстрого реагирования на их повседневные проблемы».