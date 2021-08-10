Новый 5-нм чип Samsung разработан для умных часов

У Samsung есть заявление Exynos W920, новый процессор, разработанный специально для смартфонов и носимых устройств. По словам Samsung, он имеет встроенный модем LTE и является первым чипом, предназначенным для носимых устройств, созданным по 5-нм технологии EUV (крайний ультрафиолет).

Новый чип оснащен двумя ядрами Cortex-A55, графическим процессором Mali-G68 и выделенным процессором Cortex-M55 для постоянно включенных дисплеев, предназначенным для снижения энергопотребления. Компания заявляет, что предлагает 20-процентное улучшение производительности процессора и десятикратное увеличение графического процессора по сравнению с последним носимым чипом. По ее словам, это также «самый маленький пакет для носимых устройств, доступный в настоящее время на рынке».

В своем пресс-релизе Samsung прямо написала, что «Exynos W920 поддерживает новую унифицированную носимую платформу Samsung, созданную совместно с Google, и сначала будет применена к будущей модели Galaxy Watch». Несомненно, это будут Galaxy Watch 4, которые утечка в прошлом месяце и, как ожидается, будет объявлено завтра на Samsung Событие распаковки галактики.

Samsung также, вероятно, представит свое последнее программное обеспечение для умных часов, сочетающее Tizen и Wear OS, Совместная разработка с гуглом. Мы ожидаем увидеть изменения в навигации, новые карты для сторонних приложений, повышенную эффективность батареи, улучшенное отслеживание состояния здоровья и физической формы, а также более открытый интерфейс.