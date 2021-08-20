Новый Motorola Edge лишается изогнутого экрана, добавляет частоту обновления 144 Гц.

Motorola



Motorola представила новый Motorola Edge 2021 года в четверг, обновив свой высококлассный телефон в рамках личного мероприятия на стадионе Янки в Нью-Йорке. Edge (не путать с парнем из U2, конечно) будет стоить в США 700 долларов, что примерно составляет 515 фунтов стерлингов или 975 австралийских долларов. За эту сумму Motorola включает в себя отличные обновления экрана телефона и камеры, одновременно упрощая свою линейку до Edge, вместо прошлогодних Edge и Edge Plus.

Чтобы увлечь вас еще больше, Motorola заключает сделку, по которой вы можете получить функцию Edge за 500 долларов. Это скидка 200 долларов. Предварительная продажа Motorola Edge поступит в продажу с 23 августа по 2 сентября.

Самым очевидным обновлением Motorola Edge на 2021 год станет его дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и основная камера 108 МП, которая будет работать в паре с несколькими обновлениями программного обеспечения Motorola для беспроводного подключения вашего телефона к телевизору для игр, видеозвонков и т. Д. .

В отличие от Предыдущие телефоны EdgeНазванный в этом году в честь изогнутого экрана, Edge имеет явно плоский экран. Название Edge вместо этого относится к новейшим технологиям, встроенным в телефоны. Motorola отметила, что удаление изогнутых сторон было реакцией на то, как люди используют свои телефоны сейчас, по сравнению с полутора годами ранее.



А теперь играй:

Смотри:

Практически мы начинаем с Motorola Edge за 700 долларов.

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Motorola Edge имеет дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц.

6,8-дюймовый экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, что выше частоты 120 Гц для телефонов от OnePlus и Samsung и ближе к линейке игровых телефонов, таких как Asus ROG Phone 5. Я бы даже не стал говорить об его iPhone и iPhone. . Частота обновления 60 Гц.

Экран с высокой частотой обновления – это не только для игр. Обычные вещи, такие как анимация Android и прокрутка каналов, тоже выглядят намного лучше. Имейте в виду, что разница между 144 Гц и 120 Гц незначительна. Идея состоит в том, чтобы опережать обновления, особенно если вы планируете использовать Edge в течение двух, трех или более лет.

Лучшие фотографии с помощью ИИ-селфи при слабом освещении

Что касается камеры, то есть основная камера на 108 МП, которая использует технологию объединения пикселей для интеграции девяти пикселей в то, что Motorola называет «Ультра пиксель». Вы можете переключаться между настройкой захвата 12MP по умолчанию и режимом более высокого разрешения, если вам так хочется.

Также есть сверхширокоугольная камера, которая действует как макро-камера для съемки крупным планом и личных снимков еды или мелких деталей. Зум задней камеры – это 2-мегапиксельная камера глубины, которая работает с основной камерой для съемки фотографий в портретном режиме.

Спереди находится 32-мегапиксельная селфи-камера, которая может быть фронтальной камерой с самым высоким разрешением, когда-либо существовавшей в телефоне Motorola. Одна из самых крутых функций – новая автоматическая настройка под названием AI-селфи при слабом освещении. Когда вы снимаете при слабом освещении, Edge использует искусственный интеллект для определения и оптимизации областей изображения, чтобы сделать изображение ярче, уменьшить шум изображения и улучшить цвет. И самое замечательное, что вам не нужно его включать. Он включается автоматически, когда освещение в нем ниже определенного уровня люкс.

Кроме того, режим селфи с искусственным освещением с искусственным освещением отличается от режима ночного видения, в котором вместо искусственного интеллекта используется наложение изображений. Эта новая функция работает в режиме реального времени, что означает, что вы можете видеть ее в предварительном просмотре в видоискателе камеры.

Готов к использованию с Motorola Edge

Motorola также продолжает разрабатывать свое программное обеспечение Ready For, новейший способ расширить функции вашего телефона на другие экраны, такие как телевизор и компьютер. Ранее в этом году, Программа позволила своим телефонам выступать в качестве веб-камеры для вашего компьютера.А на сегодняшнем мероприятии Motorola подчеркнула, что Ready For полезен для подключения телефона к телевизору для игр, видеочата, повышения производительности рабочего стола и других функций. В частности, для игр программное обеспечение будет поддерживать использование контроллера Bluetooth.

Для видеозвонков вы можете использовать высококачественные камеры на Edge, одновременно используя большой экран телевизора или компьютера для просмотра разговора. Все ваши мобильные приложения могут отображаться в плавающих окнах с изменяемым размером, что обеспечивает удобство работы с настольным компьютером.

На самом деле для Ready For есть раздел под названием Ready For PC, который позволяет вам получать доступ к приложениям вашего телефона, компьютерным файлам и приложениям на одном экране. В этом нет ничего нового для Motorola, которая Делаем док-станции для ноутбуков для своих телефонов С 2011 года для телефонов Atrix той эпохи.

Другие характеристики Motorola Edge в 2021 году включают процессор Qualcomm Snapdragon 778G и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Edge имеет большую батарею емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 30 Вт. sub-6 5G Наряду с сетями 5G mmWave. Но со всеми этими характеристиками, разлетающимися по воздуху для Edge, беспроводная зарядка не добралась до телефона.