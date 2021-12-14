номер кабины 6 номинантов на «Золотой глобус» | Новости

«Комната 6» режиссера Юхо Косманена номинирована на премию «Золотой глобус» за лучший фильм не на английском языке.
кинопродюсер Хосе Рантамаки, он сказал Yle, что назначение стало неожиданностью.
«Намеков не было, и мы не знали о номинации. Даже так получилось, что когда Джуху (Кузманен) получил первое поздравительное послание, он только ответил:« Спасибо, это всегда требуется ». Но потом, когда мы были выяснил причину поздравления, да, настроение здесь было приподнятое, — пояснил Рантамаки.
Комната № 6 Она уже добилась успеха в Европе, где выиграла Гран-при Каннского кинофестиваля и была номинирована на премию European Film Awards. Америка еще не уделяла этому много внимания, и успех в Европе не является гарантией успеха в Соединенных Штатах.
«Хотя фильм получил награду в Каннах, есть много примеров, которые ничего не значат в Америке», — отметил Рантамаки.
Фильм «Куосманен» снят по одноименной книге. розовый как, который получил премию Finlandia Prize, когда был опубликован в 2011 году.
Он фокусируется на молодой финской женщине в исполнении сэр харла, и русский майнер, играющий в нее Юрий Борисов, вынуждены делить небольшую кабину в поезде Москва — Мурманск.
Номинация на «Золотой глобус» — это трудночитаемый намек в адрес американского рынка, а это означает, что победитель будет определен Ассоциацией иностранных киножурналистов, проживающих в Соединенных Штатах.
По словам Рантамаки, благодаря номинации на Золотой глобус, Комната № 6 Теперь он пользуется таким вниманием в Северной Америке, какое ему не оказал успех в Каннах.
«Конечно, это большой успех. Это, наверное, второе по величине кино-событие в Америке после« Оскара », — отмечает он.
Комната № 6 Он также был номинирован на финский «Оскар» за лучший международный фильм. Продюсер фильма Джози Рантамаки говорит, что процесс номинации на «Оскар» — большая загадка, но номинация на «Золотой глобус» — это «грандиозное открытие» для кампании «Оскара» фильма.
В настоящее время на церемонии вручения наград Международной киноакадемии представлено более 90 фильмов. Шорт-лист из 15 фильмов будет опубликован 21 декабря, а финалисты будут объявлены в феврале.
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